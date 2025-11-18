Coppa Davis, Alcaraz dà forfait: “Ho un edema all’ischiotibiale, non posso competere”

Da Torino a Malaga, passando per un referto medico che pesa come un macigno. Ora è ufficiale: Carlos Alcaraz non giocherà la Coppa Davis. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il campione di Murcia ha confermato tutto con un messaggio su X dal tono cupo, quasi doloroso: “Mi dispiace moltissimo annunciare che non potrò giocare la Coppa Davis con la Spagna a Bologna… Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione dei medici è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che ci sia e mi faceva davvero tanta voglia poter aiutare a lottare per l’Insalatiera. Torno a casa con grande dolore… “.

Parole pesanti, definitive, che chiudono ogni spiraglio alla sua partecipazione.

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

Lo spagnolo aveva lasciato Torino già con qualche smorfia sospetta, dopo due settimane giocate ad alta intensità e concluse con la finale persa con Jannik Sinner. Gli esami svolti al rientro in Spagna hanno chiarito l’origine del problema: edema all’ischiotibiale destro, situazione in cui forzare significherebbe esporsi a un rischio elevatissimo di lesione. Da qui la decisione, inevitabile e dolorosa, di fermarsi subito.

La defezione del numero uno del mondo cambia radicalmente il volto della Spagna, che si presenterà alle Davis Cup Finals con un assetto più operaio che stellare. Il capitano David Ferrer dovrà ridisegnare la squadra all’ultimo minuto: Jaume Munar e Pablo Carreño Busta giocheranno i singolari, mentre Marcel Granollers e Pedro Martínez saranno i titolari del doppio. Una formazione solida, ma priva della scintilla che solo Alcaraz sa accendere nelle giornate decisive.

Alcaraz salta la Coppa Davis: l’indiscrezione dalla Spagna

Ad aver dato in anteprima la notizia è stato El Partidazo de COPE, con il giornalista Angel García Muniz che ha parlato senza giri di parole di “un edema muscolare e un rischio molto alto di rottura”. Un bollettino che gela il capitano David Ferrer e ridisegna completamente la squadra iberica alla vigilia della settimana più attesa.

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informa @agarciamuniz



❌ Carlos Alcaraz no va jugar la Copa Davis



🏥 Tiene un edema muscular y hay un riesgo muy alto de romperse



🎾 Jaume Munar y Pablo Carreño jugarán individuales y Marcel Granollers y Pedro Martínez, dobles



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/i8QyaCTpjH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2025

La notizia arriva dopo il già annunciato forfait di Sinner e Musetti e il dibattito sul tema impazza. Ne ha scritto in tal senso Vanni Gibertini, riassumendo le posizioni dei giocatori e le possibili soluzioni. Alcaraz, fino all’ultimo, avrebbe voluto essere della partita e per lui la Davis “è sempre speciale”, come ha ripetuto fino a qualche giorno fa a Torino. Questa volta però sarà il fisico a dettare le regole. E l’edizione 2025 della Coppa del mondo del tennis perde un altro dei suoi protagonisti più attesi. Resta Zverev la testa di serie più alta nel ranking, impegnata nel torneo.