Coppa Davis, la Spagna incerottata prepara la sfida contro i cechi. Ferrer: “Abbiamo lavorato sodo. Di Fokina non parlo”

La Spagna è pronta ad affrontare qu mercoledì la Repubblica Ceca in vista delle Finals 8 di Coppa Davis a Bologna. Per l’occasione la squadra del capitano Ferrer ha tenuto la consueta conferenza stampa in preparazione alla sfida, che la roja non giocherà in casa – per la prima volta dall’introduzione del nuovo formato. Non sarà affatto facile per la Spagna, considerando l’assenza del giocatore di riferimento, il n.1 del mondo Carlos Alcaraz, che ha dato forfait alla vigilia della sfida a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro rimediato a Torino.

Alla luce di questa importante defezione ha fatto ancora più rumore la mancata convocazione di Davidovich Fokina, del quale Ferrer non ha voluto parlare. Si racconta che terminato lo US Open, Davidovich ha comunicato al capitano di non essere pronto fisicamente per disputare la Davis. Al che Ferrer gli ha ripromesso un posto come quinto in caso di recupero, cosa che a Fokina non deve essere andata giù, aspettandosi un posto nei primi quattro.



D: Come sono andati i preparativi finora e com’è lo spirito della squadra?

CAPITANO DAVID FERRER: “Molto bene. Sono davvero felice perché abbiamo lavorato sodo questa settimana. Avremo un altro giorno domani. Sì, va bene. Certo, siamo tristi perché, come sapete, Carlos non giocherà con noi questa settimana. Ho fiducia nella mia squadra perché sono sicuro che competiremo e avremo le nostre chance per fare una grande settimana”

D. Capitano, in realtà è la prima volta dal nuovo formato che la Spagna non gioca in casa. È anche un ambiente nuovo per voi. Come pensa sarà giocare su un campo neutro? Sappiamo che quando ci sono due Paesi che non giocano in casa, a volte l’atmosfera non è così buona.

CAPITANO DAVID FERRER: “Non lo so, perché da capitano abbiamo sempre giocato in casa. Comunque, giocheremo contro la Repubblica Ceca. Alla fine è neutrale. Secondo me non significa molto. Forse se avessimo la possibilità di giocare contro l’Italia, in quel caso ovviamente sarebbe molto meglio giocare in casa”

D. Domani è un anno dall’ultima partita ufficiale di Rafael Nadal. Come sente che il tennis sia cambiato da allora e come è cambiata la squadra da allora?

PABLO CARREÑO BUSTA: “Certo, per la Spagna Rafa è sempre stato molto, molto importante. Ma è vero che quest’anno la Spagna ha vinto Slam e abbiamo anche Carlos.

Siamo molto, molto fortunati che in Spagna da, non so, tanto tempo ogni anno stiamo competendo per ogni torneo, anche per la Coppa Davis. È vero che Rafa ci manca, ma penso che la vita continui. Siamo pronti per questo”

D. David, immagino sospettassi che ci potesse essere un problema con Carlos dopo la finale di Torino. Quando hai saputo la notizia? Qual è stata la tua reazione immediata?

CAPITANO DAVID FERRER: “Beh, l’ho saputo dopo la partita contro Jannik Sinner a Torino. Ieri sera Juan Carlos è venuto in hotel ed è andato a fare una risonanza magnetica.

Ieri sera ho parlato con loro, con il dottore, il nostro dottore, anche. Abbiamo deciso che è troppo rischioso giocare questa settimana. Aveva un infortunio importante per giocare questa settimana”

D. David, ovviamente allora non sapevi che Carlos non avrebbe potuto giocare. Hai qualche rimpianto per non aver convocato Alejandro per queste Final 8?

CAPITANO DAVID FERRER: “Prossima domanda. Non voglio rispondere a questa domanda ora. L’ho spiegato due settimane fa. Basta così”

D. Pablo, l’anno scorso Berrettini ci disse che, quando era infortunato, pensare alla Coppa Davis lo aiutò a tornare. Quando eri infortunato, questo in qualche modo è stato uno stimolo per te? Hai pensato a tornare per giocare con la Spagna?

PABLO CARREÑO BUSTA: “Certo, durante la mia carriera giocare la Coppa Davis è stato molto importante per me. Ho imparato molto. Ho acquisito molta esperienza giocando questa competizione. È vero che durante il mio infortunio sono stato fuori dal campo per un’ora e mezza più o meno. Quando sono tornato, David mi ha dato l’opportunità di essere di nuovo in squadra. Per me è stato molto speciale. Probabilmente mi ha dato la fiducia per continuare a giocare quest’anno.

È vero che per me è molto, molto speciale essere di nuovo alle Finals, competere con la Spagna e con tutta la squadra. Vedremo cosa succederà. Ma per me è molto speciale”