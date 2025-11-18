Salisbury si prende una pausa: “Ho avuto palpitazioni cardiache, una sensazione di terrore”

Le ATP Finals si sono appena concluse, e dopo la sconfitta nell’atto decisivo insieme al compagno di doppio Skupski, il britannico Joe Salisbury ha dichiarato la volontà di prendere una pausa dal tennis. L’ex numero uno del mondo non disputerà tornei nel tour almeno sino al prossimo aprile, a causa di molteplici malesseri psicologici che lo hanno colpito nell’ultimo anno. In un’esclusiva intervista alla BBC, il doppista inglese ha rivelato: “Ho avuto palpitazioni cardiache, la sensazione che il cuore battesse in tutto il corpo. Ti senti come se il tuo corpo fosse un po’ tremante, quasi come se tutto il tuo corpo vibrasse leggermente“.

Salisbury non è affatto il primo tennista a fare un passo indietro per problemi legati all’ansia o altri fattori mentali. Soltanto pochi anni fa, Naomi Osaka e Amanda Anisimova hanno vissuto delle situazioni pressoché simili. La giapponese confessò di aver sofferto di lunghi periodi di depressione, mentre la tennista statunitense – oggi tra le giocatrici più forti del pianeta – si allontanò dal circuito per parecchi mesi.

“Non ho parlato con molte persone delle difficoltà che ho avuto, principalmente con la mia squadra, gli amici e la famiglia, quindi non con molte persone nel mondo del tennis – ha aggiunto l’inglese – Penso che molte persone non vogliano condividere troppo perché non vogliono che gli altri lo sappiano, quando devi andare a competere contro di loro. Ma, ad essere sincero, non mi importa se le persone lo sanno. Sono sicuro che è qualcosa con cui molte altre persone devono fare i conti e non credo che avrebbe alcun impatto su di me, perché se mai, nell’ultimo anno mi ha reso mentalmente più forte di prima”. Salisbury si separerà provvisoriamente dal suo compagno di avventure, Skupski, che almeno a partire da gennaio farà coppia con Christian Harrison. “Ho detto a Neal che mi piacerebbe giocare con lui quando tornerò. Ma se lui otterrà buoni risultati con il suo partner e deciderà di continuare con lui, allora cercherò qualcun altro. In quel periodo dell’anno ci sono spesso coppie che si sciolgono e persone in cerca di un nuovo compagno. Ma non ci penserò troppo finché non avrò deciso quando tornare”.

La salute mentale, al momento, è la sola priorità dell’ex numero uno al mondo, che ha molti progetti per i prossimi mesi, tra cui un safari in Kenya, una vacanza sulla neve con la famiglia della sua ragazza e il Natale a casa. Il campione britannico, dopo tanti anni di trasferte australiane all’alba di ogni nuova stagione, passerà del tempo con i propri cari, con la speranza di mettere presto nel dimenticatoio le terribili sensazioni provate nell’ultimo periodo: “A volte è stato difficile da affrontare e mi ha fatto passare la voglia di giocare e competere in alcuni momenti dell’anno – ha aggiunto – È sicuramente un peso allo stomaco, ti senti male. Ho avuto difficoltà a dormire e poi, a causa della sensazione allo stomaco, ho avuto difficoltà a mangiare bene, a mangiare a sufficienza. È quasi una sensazione di terrore, come se stesse per succedere qualcosa di brutto”.