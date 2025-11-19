Collignon:”Sono partito nervoso, ma Darcis e la panchina mi hanno aiutato”

Uno degli eroi della vittoria del Belgio sulla Francia è stato sicuramente Raphael Collignon, nr. 86 ATP, vincitore in rimonta su Corentin Moutet.

Queste le sue parole nella conferenza stampa post-match:

D: “Raphael, congratulazioni per la tua vittoria. Tre vittorie consecutive in Coppa Davis, tutte e tre al terzo set, due di queste rimontando un set di svantaggio. Qual è il segreto?”

Collignon: “Sono partito molto nervoso ma il mio capitano, il mio allenatore e la panchina mi hanno spinto durante la partita e mi hanno aiutato moltissimo. Steve (Darcis, n.d.r.) ha molta esperienza in Coppa Davis e mi ha dato i consigli giusti per permettermi di vincere queto match”.

D: “Ti consideri un po’ fortunato ad aver incontrato un avversario che talvolta fa cose folli nei momenti decisivi della partita?”

C: “Si, sicuramente sono stato un po’ fortunato sul 6-5 del secondo set. Lui stava giocando molto bene fino a quel momento e per me era stato molto difficile tenergli testa. Lì è girata la partita. Però poi nel terzo set credo di aver meritato la vittoria. Ho sempre tenuto facilmente il servizio e ho avuto più occasioni per strappargli il servizio. Quindi, sì, sicuramente sono stato un po’ fortunato ma alla fine ho meritato di vincere”.

D: “Qual è stata secondo te la vittoria più importante in Davis, una di quelle a settembre in Australia o quella di stasera?”

C: “Io credo che ogni vittoria sia importante. Se mi guardo dietro, probabilmente quella con Ruud agli Us Open è stata la più importante, anche per il valore del mio avversario e per il fatto che era in uno Slam. La vittoria in Australia con De Minaur in Davis anche è stata importante, soprattutto perché De Minaur è il numero 8 Atp. Certo, anche quella di stasera è importante, perché era il singolare d’apertura e perché abbiamo comunque altre due chance per vincere la sfida. In Australia era diverso. Ma comunque ogni vittoria è importante”.

D: “Facendo seguito a quello che ti ha chiesto Ubaldo, cosa hai pensato quando Moutet ha sbagliato il tweener sulla rete?”

C: “Io pensavo a combattere su ogni palla. Lui sulla rete ha fatto molte cose egregie, da mago. Non so perché in quel momento abbia deciso di tentare quel colpo. Lo posso solo ringraziare”.

D: “E cosa hai pensato quando ha fatto il doppio fallo sul match point? Eri incredulo? Emozionato? Contento?”

C: “Quando ho visto il lancio della palla, ho notato che era molto sbilanciato sulla sinistra, ho pensato che potesse finire in rete. Quando ho visto la palla in rete, mi veniva solo da pensare…GRAZIE TANTO”.

D: “Guardavi da bambino la Coppa Davis? Cosa rappresenta per un tennista professionista?

C: “Certo che guardavo la Davis. Vedevo tutte le partite di David (Goffin, ndr), di Steve. Per me è un sogno far parte della squadra di Coppa Davis, aiutare i tuoi compagni, portare un punto alla squadra e aiutarla a vincere”