Coppa Davis, Berdych: “Non siamo favoriti. Sinner e Alcaraz? Sono un paio di passi avanti”

Alla sua prima stagione da capitano di Coppa Davis, Tomas Berdych si presenta a Bologna con la consueta calma glaciale che lo ha accompagnato in carriera. A quarant’anni, l’ex numero 4 del mondo (traguardo raggiunto nel Maggio del 2015) è alla guida di una Repubblica Ceca giovane ma arrembante, dotata di profondità e qualità come poche altre squadre in questa competizione. Con la Spagna all’orizzonte nel debutto di giovedì, Berdych si è concesso – in una lunga chiacchierata – ai colleghi del quotidiano spagnolo AS, affrontando sia il presente del suo team sia le grandi questioni del tennis moderno.

L’assenza di Alcaraz

Il forfait di Carlos Alcaraz influenza inevitabilmente gli equilibri della gara. Berdych, però, preferisce non farne un tema centrale: “Sì, cambia molto, ma onestamente non c’è assolutamente nulla che possiamo fare al riguardo. Quindi anche solo pensarci è uno spreco di energie, a dire il vero. Sono sicuro che lui volesse giocare. Avrebbe fatto tutto il possibile per essere disponibile. Non ci concentriamo su questo. Stiamo cercando di concentrarci sulla nostra parte, su come ci stiamo preparando, e questa è la cosa più importante per noi”.

Berdych: “Non siamo favoriti. Saremmo tutti felici se fosse l’anno giusto”

Nonostante i progressi compiuti quest’anno, Berdych non vuole sentir parlare di team favorito: “No, non direi che siamo favoriti. Direi che è un progetto a lungo termine, onestamente, perché i ragazzi sono tutti molto giovani. Quest’anno, penso che abbiano già ottenuto qualcosa di veramente grande battendo gli Stati Uniti in trasferta, un avversario molto ostico. E questo è un piccolo pezzo del puzzle che devono continuare a mettere insieme”.

“Devono acquisire tutta quell’esperienza. Certo, saremmo tutti felici se quest’anno fosse l’anno giusto. Ma penso che forse sia troppo presto, onestamente. Ma non sto dicendo che non sia possibile. È pur sempre tennis, ed è per questo che siamo qui: per cercare di lottare il più duramente possibile. Ma onestamente, guardando il tabellone, penso che le due squadre più forti probabilmente si affronteranno al primo turno. È così che vanno le cose. Quindi una sarà la vincitrice, e spero che siamo noi”.

Il cambio generazionale

Quando si parla dell’evoluzione del tennis e della nuova leadership di Sinner e Alcaraz (rispetto a quella dei Big Four), il capitano della Repubblica Ceca allarga la prospettiva. “Forse. Forse non è la stessa cosa. Non lo so. Penso che sia questione di tempo, perché credo che ora abbiamo davvero raggiunto un completo cambio generazionale. Stiamo davvero assistendo alla nascita di una nuova generazione di tennisti. Novak (Djokovic, ndr.) è ancora in gioco, anche se non più così in prima linea. Per il resto, è diverso. Devono adattarsi. Lo abbiamo visto anche all’inizio, quando è arrivato Roger (Federer, ndr.); nessuno sapeva cosa fare. Ha vinto tutti gli Slam, tutto. Era un campione. Quindi vedremo”.

E prosegue con un confronto statistico che, per lui, racconta molto più dei titoli: “Penso che ora sia il momento in cui i ragazzi capiscano che Carlos e Jannik sono un paio di passi avanti. E vedremo se gli altri reagiranno, se riusciranno a recuperare e a competere. Stavo guardando alcune statistiche e i numeri delle partite, ed è interessante perché l’anno scorso Carlos è arrivato terzo al mondo, e il suo record era di 54 vittorie e, non so, otto o dieci sconfitte (erano 13)”.

“E se ripenso ai miei anni, quando sono arrivato tra i primi 10, il minimo che ho ottenuto è stato di 54 vittorie. Quindi immagina: io ho avuto circa 10 vittorie in più e lui è terzo. Ma comunque, penso che sia inutile fare paragoni perché le generazioni sono troppo nuove. Stanno scrivendo il loro capitolo. Ora tocca a loro. E questo è tutto. Noi facciamo semplicemente quello che facciamo ora”.

Berdych: “Mensik? Vedo un paio di cose che possono essere simili”

Il talento ceco Jakub Mensik è già percepito come il suo possibile erede naturale. Berdych non si tira indietro dal paragone, ma lo contestualizza: “Beh, forse vedo un paio di cose che potrebbero essere simili, ma ne vedo anche un paio che forse sono diverse, o forse no. Sono diverse, ma anche in senso positivo. Sarà molto interessante seguire la sua carriera. Ha ottenuto un ottimo risultato a Miami. Poi le cose sono rallentate un po’, ma ovviamente è così. È il processo. Quindi ora penso che stiano arrivando momenti interessanti ed entusiasmanti per lui. E sì, sarebbe bello. Sarebbe sicuramente bello vedere qualcuno a quel livello così alto, con una buona costanza, raggiungere i quarti di finale e cose del genere. Sarebbe bello”.

Il dibattito sul calendario

Idee chiare, quelle di Berdych, anche sul formato della Davis. Il tema delle troppe partite e della Coppa Davis torna ciclicamente nelle discussioni dei giocatori, e Berdych distingue chiaramente i piani. “Sì, credo che ci siano due cose interconnesse, e le separerei. Cominciamo da quella più semplice, la Coppa Davis. Sono d’accordo. Dovremmo tornare al vecchio formato. Ai miei tempi, discutevamo molto su cosa ci piacesse o non ci piacesse delle partite di Coppa Davis. Non so cosa dicessero gli altri. Sono sicuro che nessuno di loro dicesse di apprezzare questo formato. Forse uno o due. Io ero uno di quelli che diceva: mantenete lo stesso formato. Al meglio dei cinque, tre giorni, e suggerivo di farlo ogni due anni. Quindi, quest’idea che qualcuno propone ora, “dovremmo farlo”, era sul tavolo cinque o sette anni fa. Questa è una cosa”.

“D’altra parte, per quanto riguarda il numero di partite, sinceramente non sono d’accordo. Penso che stiamo esagerando, a dire il vero. Perché, come ho detto, è molto facile, soprattutto oggi con tutte queste statistiche, guardare il numero di partite giocate qualche anno fa e confrontarlo con quello attuale. Stiamo assistendo a tornei sempre più lunghi, nel senso che si gioca una partita al meglio delle tre, si ha un giorno di riposo e poi un’altra partita al meglio delle tre. In passato, quando si partecipava a un Masters Series o a un ATP 1000, essere una testa di serie significava poter affrontare un giocatore tra i primi 50 al primo turno perché il tabellone era più piccolo. In quei sette giorni, si giocavano sei partite, e l’avversario più forte era un giocatore tra i primi 50! E succedeva giorno dopo giorno. Quindi, onestamente, non mi intrometterei troppo in questa discussione”.

E sulle esibizioni, un tema che considera inevitabile ma da non confondere: “Infine, ci sono tutte le opportunità per i giocatori con le esibizioni, cosa a cui, ripeto, non mi oppongo. Penso che vada bene; i giocatori possono fare quello che vogliono, giocare tutte le esibizioni che vogliono, dove vogliono. Ma poi non possono vederlo come qualcosa che compete con ciò che vogliono fare. Stai inseguendo i soldi o stai inseguendo gli Slam? È molto semplice: non puoi fare tutto. È impossibile. Quindi è una cosa o l’altra, oppure devi cercare di far funzionare le cose. Perché ho anche visto, e sono sicuro che anche tu, quando la stagione stava finendo e Rafa e Roger sono andati in Sud America per un mese… Hai mai sentito Rafa dire: “Oh, siamo stati in Sud America ed è passato molto tempo”? No, non credo. Quindi penso che sia semplicemente ingigantito”

Berdych: “Davidovich? Ho la mia squadra di cui occuparmi”

Berdych ha provato a dire la sua anche sulla questione Davidovich Fokina e sulla mancata convocazione – da parte della Spagna e del suo capitano, David Ferrer – dell’attuale numero 14 del mondo. “Ho la mia squadra di cui occuparmi. E non conosco davvero tutti i dettagli di quello che è successo. Quindi non sono nella posizione di giudicare, di dire cosa è bene, cosa è male, come dovrebbe o non dovrebbe essere. Lo diamo per scontato. Non è qui, non sta giocando. Stiamo ancora affrontando una squadra estremamente tosta, e questo è tutto. Non voglio fare supposizioni; solo loro due, David (Ferrer, ndr.) e Davidovich, sanno cosa è successo. Hanno preso le loro decisioni, e devo rispettarle”.