Coppa Davis LIVE: Berrettini vince il primo set contro Rodionov!

Berrettini annulla una palla break

Turno di servizio non facile tenuto da Matteo Berrettini, che è stato costretto a cancellare una palla break a Jurij Rodionov. Il romano ha commesso un paio di errori gratuiti ed ha poi perso uno scambio in cui il suo avversario ha fatto tutto benissimo. La prima, per fortuna, gli ha permesso di togliere le castagne dal fuoco.