Coppa Davis LIVE: Berrettini vince il primo set contro Rodionov!

Berrettini vince 6-4 il primo set su Rodionov!
Concede un paio di punti, ma si porta a casa il primo set di questa sfida tra Italia ed Austria Matteo Berrettini, al termine di un game in cui succede di tutto. Il romano riesce a trovare traiettorie angolate con cui fa spostare da una parte all’altra il suo avversario, poi commette un doppio fallo e trova un doppio tocco del nastro favorevole. Alla fine è l’ace a consegnargli il parziale d’apertura.
Break di Berrettini!
Arriva finalmente il break e lo mette a segno il romano, che prima approfitta di un errore con il back di Jurij Rodionov, poi piazza un passante di dritto in corsa e successivamente va a segno con il contropiede. Sulla palla break arriva il gratuito dell’austriaco, che permette a ‘The Hammer’ di andare a servire per il set.
Berrettini annulla una palla break
Turno di servizio non facile tenuto da Matteo Berrettini, che è stato costretto a cancellare una palla break a Jurij Rodionov. Il romano ha commesso un paio di errori gratuiti ed ha poi perso uno scambio in cui il suo avversario ha fatto tutto benissimo. La prima, per fortuna, gli ha permesso di togliere le castagne dal fuoco.
Regna l’equilibrio, 3-3 nel 1° set
Non si gioca in questo avvio di match. Matteo Berrettini e Jurij Rodionov stanno servendo alla grande e continuano a non dare spazio in risposta. Bene anche l’austriaco che nell’ultimo game si è reso protagonista di un serve&volley efficace.
Berrettini avanti 2-1
Tre game che sono filati via lisci quelli che hanno aperto il tie tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Entrambi hanno tenuto i rispettivi turni di battuta senza particolari problemi.
Si parte a Bologna!
Comincia ora la difesa del titolo conquistato nel 2023 e nel 2024 da parte degli Azzurri. A partire per primo sarà Matteo Berrettini, che ha messo da parte i presunti problemi alla schiena, ed affronterà nel primo tie Jurij Rodionov.
Amici ed amiche di Ubitennis, buon pomeriggio e benvenuti/e alla diretta LIVE scritta di Italia–Austria, valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2025. Si apre con il primo singolare tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov, seguito da Flavio Cobolli–Filip Misolic e infine, se dovesse essere necessario, il doppio tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori–Alexander Erler/Lucas Miedler.