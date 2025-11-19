Hutchins, CEO ITF: “Obiettivo crescita, da 106 a 120 milioni di giocatori entro il 2030”

Nominato CEO nell’agosto 2025, e ufficialmente in carica da ottobre, l’ex tennista Ross Hutchins è oramai il nuovo volto rappresentativo dell’ITF. Il britannico ha da subito posto degli obiettivi per lo sviluppo dell’organo tennistico, basando la sua visione su quattro punti cardine: allineamento, ascolto, audacia e inclusività.

“Il ruolo dell’ITF è quello di far crescere questo sport e renderlo accessibile a tutti, offrire opportunità e garantire un modello sostenibile affinché il nostro sport continui a prosperare per le generazioni future. I giocatori sono i guerrieri per eccellenza. Atletici, mentalmente forti e resilienti. L’ITF ha una visione ambiziosa, far crescere la comunità tennistica mondiale da 106 milioni a 120 milioni di giocatori entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo stiamo lavorando a stretto contatto con le federazioni nazionali e i partner chiave, esplorando modi innovativi per rafforzare finanziariamente l’ITF in modo da poter reinvestire nel futuro dello sport. Siamo desiderosi di apportare un valore aggiunto ai partner commerciali e accogliere nuovi marchi nel gioco del tennis”.

Il nuovo Chief Executive Officer dell’ITF sottolinea l’importanza dell’accessibilità al tennis da parte di tutti. Sarà garantito maggior supporto da parte dell’organo tennistico nei confronti degli atleti juniores verso la transizione nel circuito maggiore.