Ranking ATP: Sinner e Alcaraz guadagnano ulteriore terreno. Auger-Aliassime entra in top 5

Tra Jannik e Zverev, rispettivamente al 2° e 3° posto, il divario è ora di 6340 punti. Felix agguanta il best ranking, Musetti scala una posizione e sale al n.8

Di Andrea Binotto
Carlos Alcaraz (sinistra) e Jannik Sinner (destra) - ATP Finals 2025 Torino (foto Francesca Micheli/Ubitennis)

La stagione 2025 è ormai andata in archivio. Mancano solo le Davis Cup Finals all’appello, che però non mettono in palio punti valevoli per il ranking ATP. Ecco che quindi è giunto il momento di fare un bilancio di quest’annata, dominata in lungo e in largo da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sempre più distanti da tutta la concorrenza dentro al campo e anche in classifica. Le Nitto ATP Finals hanno emanato il verdetto di fine stagione. E non riguarda solamente lo spagnolo e l’azzurro. Anche altri tennisti possono ritenersi più che soddisfatti.

