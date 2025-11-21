Coppa Davis

Coppa Davis, Italia-Belgio: confermati Cobolli e Berrettini [LIVE su Ubitennis alle 16]

Per un posto in finale, Flavio se la vedrà con Bergs, Matteo con Collignon

Italia e Belgio si affrontano per un posto in finale a partire dalle ore 16. Entrambi i capitani confermano le formazioni che hanno ottenuto la vittoria ai quarti rispettivamente contro l’Austria e il Belgio. Così, capitan Volandri mette in campo come primo singolarista Flavio Cobolli (n. 22 ATP) e secondo Matteo Berrettini (n. 56), mentre Steve Darcis oppone Zizou Bergs (n. 43) e Raphael Collignon (n. 74).

Il tie sarà aperto come sempre dai numeri 2, quindi dalla sfida inedita tra Berrettini e Collignon. Sarà poi la volta di Cobolli contro Bergs. 1-1 i precedenti, entrambi datati 2024, con vittoria di Flavio in quattro set allo US Open e di Zizou in tre set nel round robin settembrino di Coppa Davis.

Il doppio si giocherà sull’eventuale 1-1. Per adesso, le scelte sono ricadute su Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen, ma i capitani possono cambiare formazioni entro 15 minuti dal termine del secondo singolare.

