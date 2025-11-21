Coppa Davis

Coppa Davis, Italia-Belgio LIVE: Berrettini vince il primo set contro Collignon

Segui con Ubitennis la diretta scritta della semifinale che vede gli azzurri del capitano Volandri affrontare i belgi di Darcis. Subito Berrettini e Collignon, poi i numeri uno Cobolli e Bergs

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Coppa Davis 2025 (foto via Twitter @DavisCup)

1 min ago21/11/2025 17:34

Berrettini – Collignon 6-3 3-3

Matteo deve salvare la palla del 2-4 davanti un avversario che ormai ci crede.

10 min ago21/11/2025 17:25

Break Collignon, Berrettini avanti 6-3 2-2

Raphael trova un po’ di fiducia dopo aver evitato lo 0-3 pesante e arriva la prima palla break per lui: scelta sbagliata di Matteo e il belga rientra nel secondo set.

17 min ago21/11/2025 17:18

Berrettini – Collignon 6-3 2-1

Il romano classe 1996 tira troppo forte e si procura due chance del doppio break, ma Raphael si salva bene.

29 min ago21/11/2025 17:06

Berrettini – Collignon 6-3 2-0

Qualche sbavatura di Matteo, ma la differenza tra i due è quella prevista: break confermati e per adesso tutto fila secondo i piani.

37 min ago21/11/2025 16:58

Break Berrettini, 6-3 1-0

Il belga non mette in campo due seconde, Matteo fa i soliti buchi con il dritto e parte avanti anche nella seconda frazione.

44 min ago21/11/2025 16:52

Set Berrettini, 6-3

Il belga fatica a contenere il dritto di Matteo e a capirne il rovescio slice. Matteo ha risposto piuttosto bene e avrebbe forse potuto chiudere prima, ma ci si accontenta.

46 min ago21/11/2025 16:49

Berrettini – Collignon 5-3

Raphael annulla un set point con una buona seconda. Ora tocca a Matteo servire.

51 min ago21/11/2025 16:44

Berrettini – Collignon 5-2

Raphael non perde ulteriore terreno, ma Berretto procede tranquillo verso il primo traguardo e si assicura almeno la possibilità di servire sul 5-3.

58 min ago21/11/2025 16:38

Berrettini – Collignon 4-1

Il dritto azzurro fa malissimo al numero 2 belga, bene così.

1 hr 2 min ago21/11/2025 16:34

Berrettini – Collignon 3-1

Dopo la conferma del break da parte di Matteo, Raphael muove il punteggio.

1 hr 9 min ago21/11/2025 16:26

Break Berrettini, 2-0

L’azzurro strappa subito la battuta belga.

1 hr 13 min ago21/11/2025 16:22

Berrettini – Collignon 1-0

Tre punti in sicurezza dal 15-30 e Matteo tiene il servizio di apertura.

1 hr 20 min ago21/11/2025 16:16

Berrettini e Collignon, si comincia

Il belga ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

2 hr 31 min ago21/11/2025 16:04

Squadre sul campo

Il momento degli inni nazionali.

Sezioni
Berrettini – Collignon 6-3 3-3Break Collignon, Berrettini avanti 6-3 2-2Berrettini – Collignon 6-3 2-1Berrettini – Collignon 6-3 2-0Break Berrettini, 6-3 1-0Set Berrettini, 6-3Berrettini – Collignon 5-3Berrettini – Collignon 5-2Berrettini – Collignon 4-1Berrettini – Collignon 3-1Break Berrettini, 2-0Berrettini – Collignon 1-0Berrettini e Collignon, si cominciaSquadre sul campo

Leggi anche:
Musetti a cuore aperto: “Ho avuto attacchi di panico. Sogni? Diventare n° 1 e vincere uno Slam”
Coppa Davis, preview: Belgio ostico, ma l’Italia è favorita
Coppa Davis Italia-Belgio oggi (ore 16) con gli azzurri favoriti, Spagna-Germania l’altra semifinale domani. Tedeschi ora favoriti per la Davis ora dopo una vittoria rocambolesca?

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Boulter costretta agli straordinari: “È come se dovessi scegliere tra il fisico e la classifica”
Interviste
Coppa Davis, pronostici: Italia favorita sul Belgio. Cosa dicono le quote
Pronostici
Coppa Davis, Italia-Belgio: confermati Cobolli e Berrettini [LIVE su Ubitennis alle 16]
Coppa Davis
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Vagnozzi: “Il miglior epilogo di una stagione incredibile. Jannik grande atleta e grande uomo”
Italiani