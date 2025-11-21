Coppa Davis, Italia-Belgio LIVE: Berrettini vince il primo set contro Collignon

Berrettini – Collignon 6-3 3-3
Matteo deve salvare la palla del 2-4 davanti un avversario che ormai ci crede.
Break Collignon, Berrettini avanti 6-3 2-2
Raphael trova un po’ di fiducia dopo aver evitato lo 0-3 pesante e arriva la prima palla break per lui: scelta sbagliata di Matteo e il belga rientra nel secondo set.
Berrettini – Collignon 6-3 2-1
Il romano classe 1996 tira troppo forte e si procura due chance del doppio break, ma Raphael si salva bene.
Berrettini – Collignon 6-3 2-0
Qualche sbavatura di Matteo, ma la differenza tra i due è quella prevista: break confermati e per adesso tutto fila secondo i piani.
Break Berrettini, 6-3 1-0
Il belga non mette in campo due seconde, Matteo fa i soliti buchi con il dritto e parte avanti anche nella seconda frazione.
Set Berrettini, 6-3
Il belga fatica a contenere il dritto di Matteo e a capirne il rovescio slice. Matteo ha risposto piuttosto bene e avrebbe forse potuto chiudere prima, ma ci si accontenta.
Berrettini – Collignon 5-3
Raphael annulla un set point con una buona seconda. Ora tocca a Matteo servire.
Berrettini – Collignon 5-2
Raphael non perde ulteriore terreno, ma Berretto procede tranquillo verso il primo traguardo e si assicura almeno la possibilità di servire sul 5-3.
Berrettini – Collignon 4-1
Il dritto azzurro fa malissimo al numero 2 belga, bene così.
Berrettini – Collignon 3-1
Dopo la conferma del break da parte di Matteo, Raphael muove il punteggio.
Break Berrettini, 2-0
L’azzurro strappa subito la battuta belga.
Berrettini – Collignon 1-0
Tre punti in sicurezza dal 15-30 e Matteo tiene il servizio di apertura.
Berrettini e Collignon, si comincia
Il belga ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.
Squadre sul campo
Il momento degli inni nazionali.
