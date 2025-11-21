Coppa Davis, Krawietz: “Nel doppio ci vuole anche fortuna”. Kohlmann: “È come essere sulle montagne russe”

Nonostante una montagna russa di emozioni e capovolgimenti di risultati, la Germania è riuscita ad accedere alla semifinale di Coppa Davis, battendo l’Argentina. Merito della vittoria dei doppisti Tim Puetz e Kevin Krawietz che hanno permesso alla squadra di passare al turno successivo. Ecco le parole della coppia e del capitano Michael Kohlmann.

D: Raccontaci com’è stato giocare questa partita, in particolare l’ultimo set.

Tim Puetz: “E’ stato davvero bello giocare una partita del genere. Ovviamente è facile dirlo ora che abbiamo vinto. Che grande incontro di Coppa Davis, che atmosfera fantastica, soprattutto considerando che eravamo in una sorta di paese neutrale. Non so cosa dire, ovviamente poteva andare in entrambi i modi. Sono felice che ora siamo noi a sederci qui come vincitori“.

Kevin Krawietz: “Sono d’accordo con Puetzy. Alla fine ci vuole anche un po’ di fortuna. Nel doppio è così, non c’è niente da fare. Come ha detto Puetzy, sono molto felice e orgoglioso di essere in semifinale“.

D: Com’è stato per te stare a bordo campo per tre partite?

Capitano Michaeal Kohlmann: “È stato come essere sulle montagne russe. Pensavo che il primo set della prima partita sarebbe dovuto andare almeno a nostro favore. Eravamo in vantaggio per 3-1, 40-15. Avevamo una grande occasione per un doppio break. All’improvviso ci siamo trovati in svantaggio. Abbiamo perso il primo set al tie-break. Nel secondo set ho pensato che l’Argentina fosse leggermente superiore. Ma Jan-Lennard è rimasto in partita”.

“All’improvviso abbiamo avuto un set-point. Ho pensato che fosse una grande occasione. Ho pensato che Sascha fosse partito alla grande. Ha iniziato davvero in modo impressionante. Il suo servizio funzionava molto bene. Lo ha aiutato ad arrivare al tie-break. All’inizio era il migliore in campo, poi Francisco ha migliorato il suo gioco. Poteva andare in entrambi i modi. In Coppa Davis dico sempre che ogni doppio è 50/50. Alla fine, molte volte i ragazzi accanto a me vincono. Penso che sia un grande vantaggio per noi avere una squadra che gioca insieme nel tour, che si conosce bene e che è in grado di superare i momenti difficili”.

D: Immagino sia difficile ricordare tutti e otto i match point. Ce n’è uno in particolare che secondo te hanno mancato o che tu hai mancato prima? Quali sono state le occasioni più importanti per una squadra e per l’altra?

Kevin Krawietz: “Ovviamente ricordiamo alcuni punti qua e là. Forse non tutti e otto i match point. Nella mia mente ce n’è uno sul 6-3, ho risposto abbastanza bene al secondo servizio, poi lui ha giocato una volée cortissima. C’è stato un match point per noi. Il secondo è stato sul 6-5, Puetzy era forse un centimetro troppo corto sulla linea, era fuori. Ovviamente con il match point stavo rispondendo. C’è stato anche un punto difficile qua e là. Michael ha già detto che alla fine siamo stati un poì fortunati“.

D: Hai una grande responsabilità perché nella tua squadra c’è Zverev, chè è sempre il favorito in ogni partita che gioca in singolo. Ciò significa che devi sempre giocare il match decisivo. E’ un problema dal punto di vista psicologico, una pressione maggiore? Tutti si aspettano che se vincerete la Coppa Davis sarà grazie a te.

Kevin Krawietz: “Penso che in generale ora abbiamo la nostra squadra più forte qui. Abbiamo anche Struffy, Hanfmann. La Coppa Davis è diversa dal tour. Sulla carta forse non sono i favoriti. Struffy ha ottimi risultati in Coppa Davis. Anche Hanfmann. Possono battere chiunque, ovviamente. Sascha è sempre il favorito ora. Penso che siamo pronti. E’ anche bello giocare sull’1-1. E’ la nostra occasione per vincere un’altra partita. Penso che non abbiamo sentito molta pressione. La vedo più come un’opportunità“.

D: Un giorno di riposo, poi la Spagna. Quali sono le tue impressioni in vista di quella partita?

Capitano Michael Kohlmann: “Anche loro hanno ottenuto una vittoria difficile. Penso che anche la partita tra Spagna e Repubblica Ceca fosse un incontro alla pari. Entrambe le partite combattute erano in programma nello stesso giorno. A volte succede. Ecco perché siamo ancora qui all’1.00. Il nostro record contro la Spagna in Coppa Davis è piuttosto negativo. Ricordo che una volta abbiamo vinto, credo nel 2013. Nel 2018 abbiamo perso in Spagna”.

“Hanno una squadra forte, anche se lunedì hanno perso Carlos. Penso che Munar abbia avuto un ottimo anno. Oggi ha dimostrato perché è davvero un ottimo numero uno. Pablo Carreno Busta e Pedro Martinez sono giocatori forti. Hanno superato le qualificazioni contro la Danimarca. Hanno esperienza. Sanno come vincere le partite combattute. Granollers ha vinto due tornei del Grande Slam. Mi aspetto una partita molto difficile come quella di oggi. Speriamo di ritrovarci di nuovo qui con due punti in mano“.