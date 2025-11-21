Coppa Davis, pronostici: Italia favorita sul Belgio. Cosa dicono le quote

Le Finals 8 di Coppa Davis entrano nel clou della competizione. Il team azzurro, capitanato da Filippo Volandri, è tornato in semifinale per il quarto anno consecutivo, ma la flotta tricolore, dinanzi al calorosissimo pubblico bolognese, va a caccia della terza insalatiera di fila. Anche senza le due punte di diamante –Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sfiniti al termine di quest’estenuante stagione -, l’Italia fa ugualmente voce grossa contro le nazionali più forti del mondo, e in semifinale, sarà il Belgio a sfidare i bad boys di Volandri.

Le rispettive formazioni sono così designate: Matteo Berrettini, “The Hammer”, si batterà con colui che è stato ribattezzato da molti “L’uomo Davis”, Raphael Collignon. Il numero 86 del mondo assume delle sembianze diverse quando indossa la divisa del suo paese, e la sfida col tennista capitolino può nascondere delle insidie.

I bookmakers vedono i campioni in carica abbondantemente favoriti sul team guidato da Steve Darcis, infatti, il passaggio del turno dei belgi è proposto a 4.33 su Bet365. Molto più bassa la quota del successo azzurro, che oscilla tra l’1.23 – su Goldbet e Lottomatica – e l‘1.20, su Bet365.

Collignon è un tennista che si muove bene sui campi indoor, ma soprattutto, che non intende mollare un centimetro anche in situazioni disperate di score. Dall’altro canto, oltre alle straordinarie doti di Matteo, la SuperTennis Arena canterà a gran voce per sostenere i beniamini di casa. La vittoria di Berrettini è pagata soltanto 1.40 volte la posta, mentre quella del belga è proposta a 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Nel secondo singolare, invece, si scontreranno i numeri uno delle rispettive nazioni, dunque toccherà a Flavio Cobolli e Zizou Bergs. Anche in questo caso, sulla carta, e in virtù della stratosferica performance contro l’Austria, l’azzurro è dato come favorito sull’avversario, ma attenzione a farsi beffare da questo apparente divario insormontabile, perché Bergs non è mica Filip Misolic. Il classe ’99 di Lommel, infatti, ha tutte le carte in regola per riempire d’ostacoli il cammino di Flavio, ma ciò dipenderà parecchio da come ne usciranno Italia e Belgio dal primo singolare. Pre-match, infatti, il successo di Bergs è proposto 2.62 da Bet365.

E in caso di doppio decisivo? I bookmakers vedono il duo azzurro – semifinalista a Torino – avvantaggiato su quello belga. Vavassori e Bolelli sono quotati a 1.36, mentre Gille e Vliegen a 3.00.