Coppa Davis: L’impresa di Cobolli fa slittare anche l’inizio del TG1

32 punti di adrenalina, tensione ed emozione, quelli che più di cinque milioni di italiani hanno seguito appassionatamente incollati al piccolo schermo. Uno dei match più belli della carriera di Flavio Cobolli, “Il gladiatore di Bologna”, che con indosso la divisa azzurra sta vivendo una settimana da sogno alle Finals 8 di Davis Cup.

La sfida tra il tennista capitolino e Zizou Bergs si è protratta per oltre tre di gioco, scombussolando il palinsesto di Rai 1, e posticipando l’inizio del TG1 delle 20 alle 21.24, dunque con quasi un’ora e mezza di ritardo rispetto al solito. I dati Auditel dicono che il secondo singolare del tie tra Italia e Belgio è stato seguito in totale da 3,8 milioni di telespettatori tra Rai 1 (3,1) e SuperTennis (0,7), raggiungendo il picco proprio nel tiebreak finale (5,1 milioni). Mentre nel primo singolare, dov’è stato protagonista Matteo Berrettini, lo share è stato del 20%, con due milioni di spettatori divisi tra Rai 1 (1,4) e SuperTennis (0,6).