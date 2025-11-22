Coppa Davis

Coppa Davis, Zverev: “Non ho giocato il mio miglior tennis, ma in Davis conta solo portare il punto”

“Una vittoria è una vittoria”, ha ribadito Zverev dopo il successo su Munar. Sul suo stato di forma: "Non mi sento al meglio."

Di Jenny Rosmini
Alexander Zverev - Coppa Davis 2025 - Foto X @DavisCup

La semifinale tra Germania e Spagna nella Final 8 della Davis Cup a Bologna ha vissuto momenti di grande tensione sin dall’inizio. La Germania era partita in salita con la sconfitta di Jan-Lennard Struff contro Pablo Carreno Busta (4-6, 6-7), che aveva spinto gli spagnoli avanti nel punteggio. Nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz, la Spagna sembrava avere l’inerzia dalla propria parte, ma Alexander Zverev ha rimesso tutto in equilibrio superando Jaume Munar con il punteggio di 7-6(2), 7-6(5). Il tie torna così sull’1-1, con la decisione affidata al doppio. Quelle che seguono sono le dichiarazioni rilasciate da Zverev in conferenza stampa post-match, nelle quali il numero uno tedesco ha analizzato la prestazione e la situazione della squadra.

D: Sei stato molto onesto un paio di giorni fa nella tua valutazione su Francisco Cerundolo. Oggi hai affrontato uno dei giocatori che è migliorato di più quest’anno. Come valuteresti il gioco di Jaume e i suoi progressi durante tutto l’anno?
Zverev: Sì, è migliorato molto. Il colpo che per me è migliorato di più è il servizio. L’ho affrontato l’anno scorso al Roland Garros: ricordo che la maggior parte delle volte tirava solo kick, cercando di iniziare lo scambio. Oggi ha servito credo sette ace. Quel colpo è migliorato molto. Dal fondo, sì, non fa molti errori. È molto veloce, corre molto bene. Penso che quest’anno abbia mostrato di avere la miglior stagione del Tour. È bello vedere il progresso che ha fatto.

D: E per quanto riguarda te, Sascha? Munar ha detto che uno dei fattori principali che lui ha individuato è stato il tuo servizio, che funzionava nei momenti in cui avevi davvero bisogno che funzionasse. Sei d’accordo?
Zverev: Sì, oggi non ho giocato al mio meglio. Pensavo che la prima partita fosse stata migliore. Ma ho vinto. Siamo in Coppa Davis. Non importa come vinci, finché porti il punto alla tua squadra. Siamo ancora in corsa, anche se il doppio al momento non va dalla nostra parte. Ma questo può cambiare.
Una vittoria è una vittoria. Per noi la cosa più importante ora è vincere il doppio.

Inoltre ha aggiunto:

Non mi sento al meglio, negli ultimi due giorni mi è mancata un po’ di energia, sia ieri sia durante la notte, ma sono contento di aver portato il punto alla squadra. Ora andiamo al doppio, proprio come l’ultima volta.”

