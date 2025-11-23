A1 maschile, attesa per le semifinali Scudetto di ritorno

Più complicato sulla carta il compito del Santa Margherita Ligure, primo nel Girone 2, che deve recuperare la sconfitta per 4-2 rimediata domenica scorsa in terra romagnola. I liguri, semifinalisti anche nello scorso campionato, possono contare su Pellegrino, Maestrelli, Romano, Castagnola, Basso, Nosei, Tassara, lo spagnolo Martinez e l’elvetico Bertola. Il CTD Massa Lombarda (Ravenna), che aveva chiuso la “regular season” in testa al Girone 3, domenica scorsa sotto 2-0 dopo i primi due singolari ha poi portato a casa tutti gli ultimi quattro match. Il team romagnolo può schierare Zeppieri, Vasamì, Forti, Rottoli, Bilardo, Ricci, De Bernardis e lo slovacco Klizan.

Grandissimo equilibrio nell’altra sfida tra l’SC Selva Alta Vigevano, che aveva chiuso la prima fase al comando nel Girone 4, ed il Match Ball Firenze Country Club, primo nel Girone 1, dopo il pareggio per 3-3 in Toscana. I lombardi, unico team imbattuto in campionato con quattro vittorie e due pareggi nella “regular season” ed il pareggio nell’andata play-off, in rosa hanno Ocleppo, Beraldo, Dadda, Conti, Baldi, Masera, l’argentino Trungelliti ed il ceco Svrcina. Il club fiorentino può schierare Jacopo Berrettini, Ferrari, Lorenzo Sciahbasi, Capecchi, Meduri, Farevolti, Padovani, lo spagnolo Tiffon ed il rumeno Jianu.

Questo il programma di domenica 23 novembre (inizio ore 10):

Semifinali/play-off (gare di ritorno)

Santa Margherita Ligure – CTD Massa Lombarda – andata 2-4

SC Selva Alta – Match Ball Firenze Country Club – andata 3-3

Play-out/salvezza (gare di andata)

TC Sinalunga – Tennis Comunali Vicenza

Park Tennis Club Genova – TC Rungg/Sudtirol

CT Zavaglia – CT Vela Messina (inizio ore 9.00)

Junior Tennis Perugia – CT Palermo (inizio ore 9.00)