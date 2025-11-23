Coppa Davis, Cobolli e Volandri in coro: “Il giorno più bello della nostra vita!”

Tre tie da favoriti, tre tie vinti (due dei quali con match parecchio sofferti com’è giusto che sia in Coppa Davis) e terza Insalatiera consecutiva alzata al cielo – di mezzo ci sarebbe il tetto della Unipol Arena, ma non conta. Invece, tra tutte le parole già dette e scritte e quelle che lo saranno, dette e scritte, adesso tocca a quelle dei protagonisti: il capitano Filippo Volandri, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

D. Capitano, come ci si sente a vincere davanti al vostro pubblico di casa?

CAPITANO FILIPPO VOLANDRI: È una sensazione incredibile. Sì, Lorenzo mi ha insegnato a dire “fantastico”, anche “incredibile”. È davvero una sensazione pazzesca. Abbiamo vinto tre Coppe Davis, ma questa è completamente diversa, davanti al nostro pubblico, nel nostro Paese.

Da parte mia, non ho pianto per le prime due, ma ho pianto per questa perché significa molto per me. Devo solo dire grazie a questi ragazzi. Sono incredibili, per l’impegno. Questo trofeo incredibile. Sono così orgoglioso. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di questi ragazzi.

D. Flavio, come hai vinto quella partita? Sei stato dietro per quasi due set interi. Cosa è cambiato che ti ha permesso di girarla e vincere? E cosa hai provato quando si è giocato quel punto decisivo?

FLAVIO COBOLLI: Penso di essere stato un po’ nervoso all’inizio del match. Questo trofeo significa molto per me. Ero un po’ teso. Ma alla fine ho cercato di giocare il mio tennis, prendere energia dalla panchina, dal pubblico. Ho cercato di restare positivo anche all’inizio del secondo set, ma non è facile giocare questo tipo di partita. Sì, alla fine sono davvero felice perché ho giocato il mio miglior tennis nei momenti cruciali.

CAPITANO FILIPPO VOLANDRI: E questo è il giorno più bello della mia vita (sorridendo).

FLAVIO COBOLLI: E questo è il giorno più bello della mia vita (risate).

D. Matteo, com’è stato guardare Flavio?

MATTEO BERRETTINI: È stato stressante. Stressante perché sono stato sorteggiato per il doping come tutti gli altri. Dopo il mio match ho dovuto fare quello che dovevo fare. Mi sono detto, “Okay, perderò i primi 20 minuti”. I primi 20 minuti sono stati il primo set. Lorenzo in realtà mi ha scritto: “Vieni qui, abbiamo bisogno di te”. Abbiamo iniziato a urlare più forte che potevamo. Penso che questa sia la nostra forza, la nostra arma. Siamo così uniti. Giochiamo insieme. Non importa chi scende in campo. Giochiamo sempre in cinque, e in sei con il capitano. È stato uno sforzo di squadra anche se abbiamo giocato solo i due singolari. Per questo è così speciale.

D. Capitano, ha vinto titoli da giocatore [due, ndr]. Ora ne ha tre come capitano.

CAPITANO FILIPPO VOLANDRI: Stai dicendo che ho più titoli in Coppa Davis che nei singolari? (risate)

D. Volevo chiederle se può dirmi qual è la differenza tra vincere da giocatore e da capitano? È consapevole che entrerà nella storia della Coppa come il capitano con tre Davis?

CAPITANO FILIPPO VOLANDRI: Non lo so. Partendo dalla fine, faccio il mio lavoro ogni giorno. Faccio il mio lavoro ogni anno. Quindi vediamo cosa succederà in futuro. Come ho detto, sono davvero orgoglioso del nostro lavoro. Questi cinque giocatori, un capitano. Ci sono molte persone dietro di noi che ci spingono, che ci aiutano a fare il nostro lavoro, soprattutto gli allenatori che lavorano con loro ogni singolo giorno. Io faccio la mia parte. Dall’altra parte, è totalmente diverso essere un giocatore o un capitano. Le responsabilità sono completamente diverse. Qui ho la responsabilità prima di tutto verso questi ragazzi, poi verso la nazione. Lavoro per la Federazione che ha creduto in me già dieci anni fa. Sì, qualcosa di totalmente diverso. Sono stato un giocatore. Forse sono stato un buon giocatore, ma non paragonabile a questi ragazzi.

D. Matteo, il capitano ha parlato di quanto questa vittoria sia diversa dalle altre. Puoi parlarne? Giocare in casa, senza Jannik…

MATTEO BERRETTINI: Penso che ogni anno sia diverso per ragioni diverse. La prima volta l’ho guardata da fuori. Non potevo toccarla e sollevarla. Ho usato quel tipo di energia per tornare e vincerla l’anno scorso. Quest’anno ho usato la motivazione per giocare qui a Bologna durante l’estate, quando non stavo al meglio. Devo dire che il Capitano, la Federazione, Umberto Rianna, che non è qui ma è una grande parte di questa squadra, mi hanno aiutato e mi hanno sempre dato fiducia dicendomi che se fossi stato in forma sarei stato considerato, cosa che non do per scontata.

È una sensazione speciale. Devo dire che abbiamo una squadra così lunga, tanti giocatori che avrebbero potuto giocare. Questi ragazzi hanno giocato un’altra stagione incredibile in doppio. E ancora, dirò che la squadra è molto forte perché la connessione tra di noi è molto forte. Ci conosciamo da tanto tempo. È semplicemente troppo bello giocare con loro.

D. Capitano, entrambe le nazioni sono arrivate in finale senza i due migliori giocatori secondo il ranking. Vorrei sapere se questo dice qualcosa sulla forza delle due nazioni nel tennis.

CAPITANO FILIPPO VOLANDRI: No, quello che ho detto una settimana prima dell’inizio della competizione è che non volevo parlare di chi non c’era. Parlo di chi c’è. Parlo di questi ragazzi incredibili. Puoi avere il numero 1 del mondo oppure no. Cosa fa la differenza? Come ha detto Matteo, è la connessione tra tutti. Abbiamo una grande connessione. Abbiamo grandi giocatori. Alcuni giocatori, come Darderi, numero 26 del mondo, non sono qui. Meritano tutti di far parte della squadra. Io posso portare solo cinque giocatori. Comunque penso solo a questi ragazzi che hanno fatto ancora una volta qualcosa di incredibile.

D. Flavio, com’è stata la sfida di tornare dalle emozioni incredibili di due giorni fa?

FLAVIO COBOLLI: È qualcosa di diverso per me giocare in questa squadra, per questi ragazzi. Cerco di giocare per loro, non solo per me. Anche quando la partita non andava dalla mia parte, alla fine ho pensato a ogni punto per la squadra, non solo per me. Penso che questa sia stata la chiave per fare la differenza in questo match.