Coppa Davis

Coppa Davis, tutte le finali giocate dall’Italia: caccia al terzo titolo consecutivo

Decima finale per l'Italia nella manifestazione. Prima vittoria nel 1976, poi i due successi nelle ultime edizioni

Di Stefano Tarantino
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
La squadra italiana di Coppa Davis - Davis Cup Finals 2024 Malaga (Photo by Matt McNulty/Getty Images for ITF)

Di seguito tutte le finali giocate dall’Italia in Coppa Davis. Piccola nota statistica, è appena la seconda volta che giochiamo una finale in casa (anche se ufficialmente Bologna è sede delle Finals, quindi sulla carta neutrale). Nel 1998 perdemmo a Milano contro la Svezia

1960

Australia b. Italia 4-1

White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie:Erba

Neale Fraser (AUS)Orlando Sirola (ITA)4-6, 6-3, 6-3, 6-3

Rod Laver (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)8-6, 6-4, 6-3

Emerson/Fraser (AUS)Pietrangeli/Sirola (ITA)10-8, 5-7, 6-2, 6-4

Rod Laver (AUS)Orlando Sirola (ITA)9-7, 6-2, 6-3

Nicola Pietrangeli (ITA) Neale Fraser (AUS)11-9, 6-3, 1-6, 6-2

1961

Australia b. Italia 5-0

Kooyong Stadium, Melbourne (Australia) Superficie: Erba

Roy Emerson (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)8-6, 6-4, 6-3

Rod Laver (AUS)Orlando Sirola (ITA)6-1, 6-4, 6-3

Emerson/Fraser (AUS)Pietrangeli/Sirola (ITA)6-2, 6-3, 6-4

Rod Laver (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 8-6

Roy Emerson (AUS)Orlando Sirola (ITA)6-3, 6-3, 4-6, 6-2

1976

Italia b. Cile 4-1

Estadio Nacional, Santiago (Cile) Superficie: Terra battuta

1Corrado Barazzutti (ITA)Jaime Fillol (CHI)7-5, 4-6, 7-5, 6-1

2Adriano Panatta (ITA)Patricio Cornejo (CHI)6-3, 6-1, 6-3

Bertolucci/Panatta (ITA)Cornejo/Fillol (CHI)3-6, 6-2, 9-7, 6-3

3Adriano Panatta (ITA)Jaime Fillol (CHI)8-6, 6-4, 3-6, 10-8

4Belus Prajoux (CHI)Antonio Zugarelli (ITA)6-4, 6-4, 6-2

1977

Australia b. Italia 3-1

White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie: Erba

Tony Roche (AUS)Adriano Panatta (ITA)6-3, 6-4, 6-4

John Alexander (AUS)Corrado Barazzutti (ITA)6-2, 8-6, 4-6, 6-2

Bertolucci/Panatta (ITA)Alexander/Dent (AUS)6-4, 6-4, 7-5

John Alexander (AUS)Adriano Panatta (ITA)6-4, 4-6, 2-6, 8-6, 11-9

Tony Roche (AUS)Corrado Barazzutti (ITA)12-12 (non terminato)

1979

Stati Uniti b. Italia 5-0

Civic Auditorium, San Francisco (USA) Superficie: Sintetico/Indoor

Vitas Gerulaitis (USA)Corrado Barazzutti (ITA)6-2, 3-2 (ritiro)

John McEnroe (USA)Adriano Panatta (ITA)6-2, 6-3, 6-4

Lutz/Smith (USA)Bertolucci/Panatta (ITA)6-4, 12-10, 6-2

John McEnroe (USA)Antonio Zugarelli (ITA)6-4, 6-3, 6-1

Vitas Gerulaitis (USA)Adriano Panatta (ITA)6-1, 6-3, 6-3

1980

Cecoslovacchia b. Italia 4-1

Sportovny Hall, Praga (Cecoslovacchia) Superficie: Sintetico/Indoor

Tomas Smid (CZE)Adriano Panatta (ITA)3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4

Ivan Lendl (CZE)Corrado Barazzutti (ITA)4-6, 6-1, 6-1, 6-3

Lendl/Smid (CZE)Bertolucci/Panatta (ITA)3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

Corrado Barazzutti (ITA)Tomas Smid (CZE)3-6, 6-3, 6-2

Ivan Lendl (CZE)Gianni Ocleppo (ITA)6-3, 6-3

1998

Svezia b. Italia 4-1

Sede: Forum di Assago, Milano (Italia) Superficie: Terra battuta/Indoor

Magnus Norman (SWE)-Andrea Gaudenzi (ITA)6-7(9), 7-6(0), 4-6, 6-3, 6-6 (ritiro)

Magnus Gustafsson (SWE)-Davide Sanguinetti (ITA)6-1, 6-4, 6-0

Bjorkman/Kulti (SWE)-Nargiso/Sanguinetti (ITA)7-6(1), 6-1, 6-3

Magnus Gustafsson (SWE)-Gianluca Pozzi (ITA)6-4, 6-2

Diego Nargiso (ITA)-Magnus Norman (SWE)6-2, 6-3

2023

Italia b. Australia 2-0

Sede: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga (Spagna) Superficie: Cemento/Indoor

Matteo Arnaldi (ITA)-Alexei Popyrin (AUS)7-5, 2-6, 6-4

Jannik Sinner (ITA)-Alex de Minaur (AUS)6-3, 6-0

2024

Italia b. Paesi Bassi 2-0

Sede: Malaga (Spagna) Superficie: Cemento/Indoor

Matteo Berrettini (ITA)-Botic van de Zandschulp (NED)6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA)Tallon Griekspoor (NED)7-6(2), 6-2

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Coppa Davis, pronostici: Berrettini favorito su Carreno Busta, equilibrio Cobolli–Munar
Pronostici
Coppa Davis, tutte le finali giocate dalla Spagna: Nadal protagonista nell’ultima
Coppa Davis
Coppa Davis 2026, tutte le sfide del 1° turno: subito Cile-Serbia, bye per la Spagna
Coppa Davis
Coppa Davis, a volte ritornano: Volandri e Ferrer uno contro l’altro come nell’ultimo Italia-Spagna
Coppa Davis