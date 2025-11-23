Coppa Davis, tutte le finali giocate dall’Italia: caccia al terzo titolo consecutivo

Di seguito tutte le finali giocate dall’Italia in Coppa Davis. Piccola nota statistica, è appena la seconda volta che giochiamo una finale in casa (anche se ufficialmente Bologna è sede delle Finals, quindi sulla carta neutrale). Nel 1998 perdemmo a Milano contro la Svezia
1960
Australia b. Italia 4-1
White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie:Erba
Neale Fraser (AUS)Orlando Sirola (ITA)4-6, 6-3, 6-3, 6-3
Rod Laver (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)8-6, 6-4, 6-3
Emerson/Fraser (AUS)Pietrangeli/Sirola (ITA)10-8, 5-7, 6-2, 6-4
Rod Laver (AUS)Orlando Sirola (ITA)9-7, 6-2, 6-3
Nicola Pietrangeli (ITA) Neale Fraser (AUS)11-9, 6-3, 1-6, 6-2
1961
Australia b. Italia 5-0
Kooyong Stadium, Melbourne (Australia) Superficie: Erba
Roy Emerson (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)8-6, 6-4, 6-3
Rod Laver (AUS)Orlando Sirola (ITA)6-1, 6-4, 6-3
Emerson/Fraser (AUS)Pietrangeli/Sirola (ITA)6-2, 6-3, 6-4
Rod Laver (AUS)Nicola Pietrangeli (ITA)6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 8-6
Roy Emerson (AUS)Orlando Sirola (ITA)6-3, 6-3, 4-6, 6-2
1976
Italia b. Cile 4-1
Estadio Nacional, Santiago (Cile) Superficie: Terra battuta
1Corrado Barazzutti (ITA)Jaime Fillol (CHI)7-5, 4-6, 7-5, 6-1
2Adriano Panatta (ITA)Patricio Cornejo (CHI)6-3, 6-1, 6-3
Bertolucci/Panatta (ITA)Cornejo/Fillol (CHI)3-6, 6-2, 9-7, 6-3
3Adriano Panatta (ITA)Jaime Fillol (CHI)8-6, 6-4, 3-6, 10-8
4Belus Prajoux (CHI)Antonio Zugarelli (ITA)6-4, 6-4, 6-2
1977
Australia b. Italia 3-1
White City Stadium, Sydney (Australia) Superficie: Erba
Tony Roche (AUS)Adriano Panatta (ITA)6-3, 6-4, 6-4
John Alexander (AUS)Corrado Barazzutti (ITA)6-2, 8-6, 4-6, 6-2
Bertolucci/Panatta (ITA)Alexander/Dent (AUS)6-4, 6-4, 7-5
John Alexander (AUS)Adriano Panatta (ITA)6-4, 4-6, 2-6, 8-6, 11-9
Tony Roche (AUS)Corrado Barazzutti (ITA)12-12 (non terminato)
1979
Stati Uniti b. Italia 5-0
Civic Auditorium, San Francisco (USA) Superficie: Sintetico/Indoor
Vitas Gerulaitis (USA)Corrado Barazzutti (ITA)6-2, 3-2 (ritiro)
John McEnroe (USA)Adriano Panatta (ITA)6-2, 6-3, 6-4
Lutz/Smith (USA)Bertolucci/Panatta (ITA)6-4, 12-10, 6-2
John McEnroe (USA)Antonio Zugarelli (ITA)6-4, 6-3, 6-1
Vitas Gerulaitis (USA)Adriano Panatta (ITA)6-1, 6-3, 6-3
1980
Cecoslovacchia b. Italia 4-1
Sportovny Hall, Praga (Cecoslovacchia) Superficie: Sintetico/Indoor
Tomas Smid (CZE)Adriano Panatta (ITA)3-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4
Ivan Lendl (CZE)Corrado Barazzutti (ITA)4-6, 6-1, 6-1, 6-3
Lendl/Smid (CZE)Bertolucci/Panatta (ITA)3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
Corrado Barazzutti (ITA)Tomas Smid (CZE)3-6, 6-3, 6-2
Ivan Lendl (CZE)Gianni Ocleppo (ITA)6-3, 6-3
1998
Svezia b. Italia 4-1
Sede: Forum di Assago, Milano (Italia) Superficie: Terra battuta/Indoor
Magnus Norman (SWE)-Andrea Gaudenzi (ITA)6-7(9), 7-6(0), 4-6, 6-3, 6-6 (ritiro)
Magnus Gustafsson (SWE)-Davide Sanguinetti (ITA)6-1, 6-4, 6-0
Bjorkman/Kulti (SWE)-Nargiso/Sanguinetti (ITA)7-6(1), 6-1, 6-3
Magnus Gustafsson (SWE)-Gianluca Pozzi (ITA)6-4, 6-2
Diego Nargiso (ITA)-Magnus Norman (SWE)6-2, 6-3
2023
Italia b. Australia 2-0
Sede: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga (Spagna) Superficie: Cemento/Indoor
Matteo Arnaldi (ITA)-Alexei Popyrin (AUS)7-5, 2-6, 6-4
Jannik Sinner (ITA)-Alex de Minaur (AUS)6-3, 6-0
2024
Italia b. Paesi Bassi 2-0
Sede: Malaga (Spagna) Superficie: Cemento/Indoor
Matteo Berrettini (ITA)-Botic van de Zandschulp (NED)6-4, 6-2
Jannik Sinner (ITA)Tallon Griekspoor (NED)7-6(2), 6-2