Boris Becker di nuovo padre. È nata la figlia Zoe avuta con la moglie Lilian

Boris Becker e sua moglie Lilian de Carvalho Monteiro hanno dato alla luce la loro prima figlia, Zoe Vittoria Becker. La piccola è nata il 22 novembre a Milano, dove la coppia risiede da ormai due anni, ad annunciarlo l’ex campione tedesco con un post sul suo account Instagram: “Benvenuta al mondo Zoë Vittoria Becker“. Becker è diventato così padre per la quinta volta, e non poteva esserci regalo migliore per il 58enne, che ha festeggiato con l’ultima arrivata il suo compleanno caduto il 21 novembre.

Il campione tedesco è anche padre di Noah ed Elias, nati dal primo matrimonio con Barbara Feltus, e di Amadeus, avuto dal secondo matrimonio con Lilly Kerssenberg. Mentre dalla relazione con Angela Ermakova ha avuto Anna.

Boris e Lilian si sono incontrati per la prima volta a Londra tre anni fa, in un periodo complicato per lui, a causa dei guai giudiziari per bancarotta fraudolenta. Lei ha 35 anni, è nata a Roma, e lavora come analista del rischio politico. La coppia si è sposata a Portofino poco più di un anno fa. Boris ha parlato del periodo passato in una recente intervista rilasciata al quotidiano “Guardian”. “La prigione di Wandsworth è probabilmente una delle più dure dell’intero Regno Unito, quindi essere recluso lì non è stata una passeggiata. Chiunque dica che la vita in prigione è facile, mente spudoratamente.”

Becker ha parlato anche della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, un duopolio che sta infiammando il circuito. “Sono tutti stupiti dal fatto che abbiano un ottimo rapporto fuori dal campo. È un po’ insolito per quelli della mia generazione, anche perché non avevamo i social. In questo modo ultra competitivo, apprezzo molto il comportamento di Jannik e Carlos. Parlo spesso con loro, dato che non hanno problemi a confrontarsi con gli ex campioni di questo sport”.