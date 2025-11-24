Personaggi

Boris Becker di nuovo padre. È nata la figlia Zoe avuta con la moglie Lilian

Il campione tedesco è diventato padre per la quinta volta. Lui e la moglie 35enne si sono sposati a Portofino lo scorso anno. La coppia abita a Milano da un paio d'anni

Di Matteo Beltrami
Boris Becker - ATP Cup 2020 (via Twitter, @ATPCup)

Boris Becker e sua moglie  Lilian de Carvalho Monteiro hanno dato alla luce la loro prima figlia, Zoe Vittoria Becker. La piccola è nata il 22 novembre a Milano, dove la coppia risiede da ormai due anni, ad annunciarlo l’ex campione tedesco con un post sul suo account Instagram: “Benvenuta al mondo Zoë Vittoria Becker“. Becker è diventato così padre per la quinta volta, e non poteva esserci regalo migliore per il 58enne, che ha festeggiato con l’ultima arrivata il suo compleanno caduto il 21 novembre.

Il campione tedesco è anche padre di Noah ed Elias, nati dal primo matrimonio con Barbara Feltus, e di Amadeus, avuto dal secondo matrimonio con Lilly Kerssenberg. Mentre dalla relazione con Angela Ermakova ha avuto Anna.

Boris e Lilian si sono incontrati per la prima volta a Londra tre anni fa, in un periodo complicato per lui, a causa dei guai giudiziari per bancarotta fraudolenta. Lei ha 35 anni, è nata a Roma, e lavora come analista del rischio politico. La coppia si è sposata a Portofino poco più di un anno fa. Boris ha parlato del periodo passato in una recente intervista rilasciata al quotidiano “Guardian”. “La prigione di Wandsworth è probabilmente una delle più dure dell’intero Regno Unito, quindi essere recluso lì non è stata una passeggiata. Chiunque dica che la vita in prigione è facile, mente spudoratamente.”

Becker ha parlato anche della rivalità tra Jannik Sinner Carlos Alcaraz, un duopolio che sta infiammando il circuito. “Sono tutti stupiti dal fatto che abbiano un ottimo rapporto fuori dal campo. È un po’ insolito per quelli della mia generazione, anche perché non avevamo i social. In questo modo ultra competitivo, apprezzo molto il comportamento di Jannik e Carlos. Parlo spesso con loro, dato che non hanno problemi a confrontarsi con gli ex campioni di questo sport”.

