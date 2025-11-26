Daria Saville avverte Rune: “Un recupero forzato potrebbe logorarlo troppo”

Solamente otto giorni. Poco più di una settimana. Ecco quanto ci ha messo Holger Rune per tornare su un campo da tennis, dopo il terribile infortunio al tendine d’Achille rimediato allo Stockholm Open lo scorso ottobre. Nonostante il grave infortunio subito in semifinale nella capitale svedese – che solitamente richiede dai 9 ai 12 messi di recupero – il classe 2003 è apparso motivato a bruciare le tappe del suo rientro. Una mossa azzardata secondo molti, tra cui la tennista australiana Daria Saville, che di infortuni gravi se ne intende.

Dopo il video circolato nelle scorse settimane, dove si vede Holger Rune compiere esercizi di fisioterapia, alternati a un simpatico gioco “di tiro al cesto” con la pallina da tennis, i fan hanno manifestato preoccupazione circa la fretta di tornare dell’attuale numero 15. La stessa Saville ha espresso il suo timore con un video pubblicato sul proprio account Instagram: “Ci vorranno dai 9 ai 12 messi affinché Rune possa tornare a competere nel circuito. E prima che lui possa replicare alle mie parole, posso dire che da tennista professionista sono tornata da tre grandi infortuni: due legamenti crociati e un tendine di Achille. Ero numero 1 da Junior e a 18 anni mi sono rotta il legamento crociato”.

“Poi sono entrata tra le prime 20 del mondo, risultato che è rimato il mio best ranking. Pochi anni dopo mi sono rotta il tendine di Achille, e ho deciso di operarmi. Sono rimasta ferma per 10 o 11 mesi, e quando sono rientrata sono riuscita a tornare tra le prime 50. Poi è stata la volta del secondo crociato, per il quale ho interrotto in anticipo la stagione. Quindi una cosa o due sugli infortuni di lungo corso, e come ci si sente, la so”.

as someone who’s been through two ACL recos and an Achilles surgery, if I’d pushed this hard this early in rehab (return to play), I would’ve gone insane. I do think Holger is built different tho 💪 but idk… I know rehab burnout too well. https://t.co/gZRETXZ3Dd — Daria Saville (@Daria_gav) November 21, 2025

Daria Saville: “Rune è un campione, è costruito in maniera diversa”

Sicuramente è positivo il fatto che Rune voglia tornare presto, ma Saville avverte che una recupero frettoloso può risultare controproducente: “E’ importante che Holger abbia deciso di condividere il suo percorso riabilitativo come ho fatto io. Ma ho qualcosa da dirgli a riguardo. Sta spingendo davvero forte in questa fase iniziale di recupero, cosa che a me avrebbe destabilizzato un po’. Ma lui è costruito in maniera diversa, è un campione. E’ solo che un recupero forzato potrebbe logorarlo troppo”.

“Ma fidati: da tennista professionista posso dirti che non ci si dimentica come colpire una pallina. La mentalità di Rune è quella di qualcuno che vuole migliorarsi costantemente, il che è fonte di ispirazione. Ma la strada per tornare a giocare nel tour e veramente lunga, quindi mi aspetto che possa prendersi tutto il tempo necessario”.

Con ogni probabilità Rune salterà la maggior parte della stagione 2026, con una piccola possibilità di tornare nella seconda metà dell’anno. Certo, il tempo è dalla sua parte, avendo solo 22 anni, ma la paura di perdere troppo terreno dai migliori è quello che lo spinge più di tutto ad affrettare i tempi. Come dice Saville: ognuno è costruito in maniera diversa, ma è importante saper ascoltare il proprio corpo.