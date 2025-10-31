Holger Rune come Thomas Muster: sul campo otto giorni dopo l’intervento al tendine d’Achille

Il tremendo infortunio patito all’ATP 250 di Stoccolma meno di due settimane fa, aveva distrutto lo spirito di Holger Rune: una lesione completa del tendine d’Achille è uno degli infortuni più gravi per uno sportivo di alto livello.

L’intervento chirurgico è stato eseguito prontamente ma in pochi potevano aspettarsi che appena 8 giorni dopo l’operazione sarebbe apparso in palestra e persino sul campo da tennis (seppur da seduto).

Il danese è apparso di nuovo sorridente e pieno di energia sia negli esercizi di fisioterapia che in un simpatico gioco “di tiro al cesto” con la pallina da tennis

Quest’ultimo video ha ricordato il leggendario video di Thomas Muster con la gamba ingessata stesa mentre colpisce la pallina dopo il terribile incidente stradale del 1989.

Muster riuscì a tornare, diventando “il Re della terra battuta”. A Rune non possiamo che augurare qualcosa di simile…