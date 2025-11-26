Next Gen ATP Finals: Fonseca dà forfait

Non ci sarà Joao Fonseca alle Next Gen ATP Finals. Il diciannovenne brasiliano, secondo nella Race to Jeddah e campione dell’edizione 2024, sta ancora recuperando da un infortunio patito a fine stagione e ha quindi deciso di rinunciare all’evento riservato ai migliori under 20 in programma a Jeddah dal 17 al 21 dicembre.

In gara per il premio come “giocatore più migliorato”, Joao ha iniziato il 2025 da n. 145 del ranking e lo ha chiuso da n. 24. Due titoli nel Tour, a Buenos Aires in febbraio e a Basilea in ottobre, oltre a quelli Challenger di Canberra e Phoenix, con un bilancio complessivo di 39 vittorie e 17 sconfitte e di 26-16 nei main draw ATP.

A pochi giorni dalla chiusura della Race Next Gen, il primo posto è da tempo saldamente nelle mani di Jakub Mensik a quota 2.180 punti. Con la rinuncia di Fonseca, dietro il ceco c’è Tien con 1.550 punti, mentre rimangono a oltre mille punti di distanza gli altri: Blockx, Prizmic, Landaluce, Budkov Kjaer, Basavareddy e Jodar, entrambi a 349 punti.

A parte l’eventuale wild card ancora da assegnare, i giochi non sono ancora fatti perché Prado Angelo è impegnato a Temuco e, vincendo il titolo, arriverebbe a 357 punti. Il primo azzurro è Federico Cinà, sedicesimo.