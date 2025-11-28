Viaggia anche tu con Turisanda e i Carota Boys. Melbourne e il primo torneo del 2026 ti aspettano

Estate, maniche corte e tennis di livello mondiale. Nulla che si possa trovare in Italia nel mese di gennaio. Si sa, le prime settimane dell’anno piano piano si portano via tutto il periodo delle vacanze natalizie. A meno che non si decida di allungarle con un viaggio firmato Made by Turisanda!

Se avete voglia di fuggire dal freddo inverno, in buona compagnia, rilassandovi senza pensare a nulla – se non al tennis e a numerose visite, girando per una stupenda metropoli australiana in pantaloncini e t-shirt -, questa proposta fa al caso vostro. Visita a Melbourne e poi a tifare Sinner insieme ai Carota Boys.

Made by Turisanda organizza per voi un’avventura unica e inimitabile dal 19 al 27 gennaio. A fianco dei Carota Boys – Alessandro, Gianluca, Enrico, Francesco e Alberto – vi immergerete nella piena estate australiana, che raggiungerete volando con Qatar Airways.

A Melbourne alloggerete in un hotel a quattro stelle con colazione inclusa e prenderete parte a una visita guidata della città tra i vicoli e le piazze più famose. Ci sarà anche la possibilità di aggiungere dei giorni al soggiorno e visitare musei, vivere un’esperienza in kayak o fare un salto nella famosa Phillip Island, dove ogni sera i pinguini rientrano dal mare dopo una giornata di pesca. E poi ancora le boutique di artigiani, il caffè tipico e i ristoranti con cucine che raccontano storie provenienti da tutto il mondo. Infine, il tennis.

Due giorni interi a Melbourne Park con i biglietti riservati per accedere agli spalti del campo più importante di uno dei tornei più importanti del mondo che si gioca su campi in cemento. Qui, con ben quattro biglietti per altrettante sessioni, potrete ammirare con i vostri occhi le gesta dei migliori tennisti attuali. E a soli venti minuti a piedi dall’hotel!

Per vivere appieno l’atmosfera vi verrà poi regalata una t-shirt e una sacca arancioni Carota Boys, in collaborazione con Made by Turisanda. Avrete la fortuna di assistere a una partita di Jannik Sinner, campione delle ultime due edizioni del torneo, sarete quindi più che pronti per supportarlo al meglio.

Ma ricordatevi la crema solare, perché il caldo australiano di piena estate non perdona. E state tranquilli: non dovrete impazzire per organizzare gli spostamenti da e per l’aeroporto. Turisanda ha già pensato a tutto.

Non resta che riaprire gli scatoloni con i vestiti leggeri, preparare i bagagli e partire. Perché l’inverno è lungo dalle nostre parti e per vedere dell’ottimo tennis bisognerà aspettare la primavera inoltrata. Ma non a Melbourne, dove gennaio è sinonimo di caldo, energia e grande tennis. Made by Turisanda e i Carota Boys non vedono l’ora di accogliervi a braccia aperte per vivere assieme un’avventura straordinaria.