Bublik: “Il mio obiettivo ora è entrare nella top 10. Sarebbe un sogno”

La stagione 2025 di Sasha Bublik verrà ricordata come una delle più entusiasmanti e inattese di sempre. Il tennista kazako è da sempre considerato nel circuito un “What if”: in gergo sportivo, questa è un’espressione dedicata a quei talenti che non hanno mai tirato fuori tutto il loro potenziale, restando “incompiuti”. Quanto a talento e abilità, Alexander Bublik è secondo a pochissimi, e nel corso della sua carriera – iniziata nel 2011 col debutto nel professionismo – il kazako ha amato calarsi nelle vesti del personaggio, coinvolgendo il pubblico con giocate fenomenali, interazioni bizzarre con avversari, arbitri e con gli spalti stessi.

Nell’ultimo anno Sasha non ha tradito la sua identità, ha semplicemente ricominciato a divertirsi con la racchetta tra le mani dopo un lungo periodo di buio, stupendo tutti con performance da top player. “Alla fine dello scorso anno e anche all’inizio di questa stagione ero molto insoddisfatto di me stesso. Avevo persino pensato di porre fine alla mia carriera – ha confessato in un’intervista a tennismagazin – perché temevo di scivolare fuori dalla top 100. Questo avrebbe cambiato tutto. Dopo Indian Wells sono andato a Las Vegas per tre giorni, per staccare la spina. Ma anche per riflettere. Da allora sono in missione“.

Il suggerimento dell’allenatore di volare in Nevada per resettare è il turning point della stagione del kazako, conquistatore di quattro tornei ATP tra maggio e settembre, preceduti dal trofeo Challenger conquistato sulla terra torinese. Il gioco di Bublik incide su ogni superficie, Sasha non ha confini. Ad Halle si concede il lusso di battere il gigante Jannik Sinner, sconfitto soltanto da Carlitos Alcaraz in stagione. “Ho cercato di mantenere il mio gioco variegato, ma di apparire molto più stabile. Ho modificato leggermente l’allenamento. Questo ha migliorato il mio diritto. Soprattutto nel gioco sulla terra battuta. Ho acquisito fiducia in me stesso nei tornei Challenger e mi sono fatto strada attraverso le qualificazioni. Ho anche migliorato la mia forma fisica. Inoltre, il cambio di racchetta mi ha aiutato enormemente. Per alleggerire la mia racchetta, abbiamo persino ridotto il peso a 291 grammi“.

Anche a livello Slam, i risultati del kazako sono stati i migliori raggiunti in carriera durante quest’ultima annata. Ottavi di finale a Flushing Meadows e quarti al Roland Garros, dove si è aggiudicato due match semplicemente epici, contro Alex de Minaur e Jack Draper. “Il mio obiettivo ora è entrare nella top 10 – aggiunge – Sarebbe un sogno riuscirci. E ora ho la sensazione che, se sfrutto il mio potenziale e continuo a lavorare con concentrazione, posso davvero riuscirci”.