Milano Cortina 2026: Paolini accompagnerà la Fiamma Olimpica fino a Roma

Jasmine Paolini è stata nominata Ambassador di Milano Cortina 2026 in qualità di accompagnatrice della Fiamma Olimpica dalla Grecia all’Italia. La tennista azzurra sarà così presente ad Atene alla Cerimonia di Consegna della Fiamma Olimpica al Comitato Organizzatore.

L’appuntamento è fissato al 4 dicembre dove i due atleti, durante la Cerimonia di Consegna, accompagneranno la Fiamma fino a Roma. La scelta di puntare su Paolini è stata presa del Comitato organizzatore e dalla Coca-Cola, quest’ultima in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Jasmine è stata scelta da Coca-Cola “perché incarna pienamente i valori di eccellenza, autenticità e determinazione ed è simbolo di un percorso costruito con talento, resilienza e passione”.

JASMINE PAOLINI SARÀ UNA TEDOFORA PER MILANO-CORTINA 2026 🥇



Jasmine si unisce al gruppo di 10.001 tedofori che porteranno la fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 🔥 pic.twitter.com/DvpP6c5pwo — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 23, 2025

La Cerimonia di Consegna della Fiamma all’Italia si terrà allo Stadio Panathinaiko alle 11.00 (ora di Atene). Paolini prenderà parte all’ultima frazione della staffetta greca, affiancata da Ganna, protagonista di grandi successi olimpici. Il piemontese infatti ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre su pista a Tokyo 2020 e due medaglie a Parigi 2024 (argento nella cronometro su strada e bronzo nell’inseguimento a squadre).

Insomma, una bella notizia per l’Italia, che prima di loro ha avuto Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler presenti alla Cerimonia di Accensione della Fiamma Olimpica lo scorso 26 novembre.

La staffetta ellenica, dalla durata di nove giorni, si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico da parte della pallanuotista greca Elena Xenaki, insieme alle compagne della Nazionale. Seguirà il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

L’arrivo della Fiamma in Italia è previsto alle ore 17:00, a bordo di un volo ITA Airways, con atterraggio previsto all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino.