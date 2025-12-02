WTA

Serena Williams re-iscritta all’antidoping: tornerà nel 2026?

La procedura avviata dalla leggenda statunitense suggerirebbe un suo ritorno alle competizioni nella prossima stagione

Di Pietro Sanò
Serena Williams - US Open 2022 (foto Twitter @wta)

Una notizia dell’ultim’ora ha suscitato enorme curiosità nel mondo del tennis. Pare che la leggendaria Serena Williams – 23 volte vincitrice Slam -, ritiratasi ufficialmente nel 2022, abbia richiesto di essere reinserita nel gruppo di giocatori sottoposti ai test antidoping. Secondo Bounces, questa procedura suggerirebbe un incredibile ritorno della statunitense nel circuito. Serena aveva già richiesto la reintegrazione lo scorso agosto per poter prender parte al torneo di doppio insieme alla sorella Venus in quel di Flushing Meadows, ma a causa di un risicato preavviso non le è stato consentito il suo ritorno in campo.

Anche se non v’è certezza della data esatta nella quale Serena abbia presentato la richiesta di reintegrazione, in un documento risalente all’ottobre 2025 è riapparso il nome della più vincente tennista nella storia tra i giocatori che fanno parte del gruppo di controllo registrato presso l’ITIA. Questa procedura ha soltanto un significato: se lo vorrà, Serena Williams potrà tornare ufficialmente a competere tra 6 mesi.

