Paolini accompagna la Fiamma Olimpica in Italia: “Spero che la Torcia porti i valori dello sport ovunque “

La Fiamma Olimpica sta per approdare in Italia. Ad accompagnare l’ultimo tratto del suo viaggio c’è un’emozionata Jasmine Paolini, scelta come Ambassador delle Olimpiadi di Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio.

Nello Stadio Panathinaiko di Atene, il presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, ha affidato definitivamente la Torcia a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Insieme all’ex presidente del CONI, ci sono il ciclista Filippo Ganna e la tennista azzurra nelle vesti di tedofori. Un grande privilegio per Paolini, che ha vinto l‘oro a Parigi nel 2024 in coppia con Sara Errani.

“È stato incredibile, è un onore e un privilegio essere qui. Mi sono emozionata, specialmente alla fine, quando mi sono ricordata dove sono e cosa ho appena fatto. Penso sia un sogno per ogni atleta e non avrei mai immaginato di essere qui in questa posizione. Sono grata e emozionata” ha dichiarato Jasmine a margine dell’evento.

“Spero che questa Torcia faccia il giro di tutta l’Italia e porti i valori dello sport con sé e riesca a coinvolgere quante più persone possibili. Lo sport è salute, fisica e mentale, per questo spero che questi Giochi portino nuovi appassionati”.

Dopo nove giorni di staffetta in Grecia, la Torcia Olimpica sbarcherà a Roma verso le 17.

Non solo appuntamenti olimpici, però. Domenica 7 dicembre Paolini sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” con Sara Errani. “Due fuoriclasse del tennis” si legge sul profilo X del programma.

Per le campionesse azzurre sarà l’occasione di ripercorrere il 2025 trionfale, con i quattro titoli ottenuti, tra cui il Roland Garros e il bis agli Internazionali d’Italia, e la seconda qualificazione consecutiva alle WTA Finals di specialità.

Errani sicuramente celebrerà anche la propria carriera di singolare, dopo l’addio alle competizioni dello scorso maggio. Jasmine potrà festeggiare un’altra stagione ai vertici della classifica WTA, con un occhio attento già rivolto verso il 2026