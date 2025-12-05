ATP Next Gen Finals: ufficializzato il nuovo pacchetto di innovazioni per Gedda

Le Next Gen ATP Finals 2025 si presentano a Gedda con un pacchetto di regole e innovazioni che l’ATP ha ufficializzato sul proprio sito, confermando ancora una volta il ruolo dell’evento come vero laboratorio del tennis del futuro. Detto questo, il format rimane quello dei set brevi al meglio dei cinque: ogni parziale si chiuderà al raggiungimento dei quattro giochi con margine di due, mentre sul 3–3 si disputerà un tie-break ai sette punti. Resta invariata anche la formula No-Ad, con il battitore libero di scegliere il lato sul punto decisivo, un meccanismo pensato per aumentare la frequenza dei momenti ad alta tensione.

Una gestione dei cambi più snella

La struttura delle pause è stata ulteriormente alleggerita per mantenere alto il ritmo. Non ci sarà il cambio campo dopo il primo gioco, mentre i giocatori si siederanno per 90 secondi dopo i primi tre game, nuovamente se il set arriva sul 3–2 e poi a conclusione del parziale. Nel tie-break il cambio lato scatterà ogni sei punti, mentre la pausa di fine set sarà ridotta a 90 secondi invece dei tradizionali 120. Un’altra conferma della volontà di eliminare i rallentamenti non necessari.

Regole operative per un tennis più rapido

Sul piano operativo il torneo introduce ulteriori strette temporali. Il riscaldamento pre-partita scenderà a tre minuti, il cambio palle avverrà ogni sette giochi e tra prima e seconda di servizio ci saranno solo otto secondi, misurati da uno shot clock dedicato. Lo shot clock cambierà anche tra un punto e l’altro: se lo scambio non supera i due colpi complessivi, il tempo per riprendere a giocare scenderà a 15 secondi, mentre tornerà a 25 nei punti più articolati. Una scelta pensata per evitare che scambi brevi generino pause sproporzionate.

Un nuovo rapporto tra pubblico e campo

Una delle innovazioni più visibili riguarda il coinvolgimento degli spettatori. Il pubblico potrà muoversi liberamente per i primi tre giochi della partita e, successivamente, continuare a farlo con l’unica restrizione delle aree dietro la linea di fondo, considerate sensibili per la visuale dei giocatori. Gli spostamenti nelle zone consentite non comporteranno alcuna interruzione dello shot clock. In quest’ottica di apertura verso il pubblico, l’ATP continuerà inoltre a utilizzare la sedia arbitrale ribassata per migliorare la visibilità all’interno dell’arena.

Una rivoluzione nei dati a disposizione

La componente tecnologica farà un salto ulteriore rispetto alle edizioni precedenti. In arena saranno mostrati non solo i dati statistici tradizionali — come ace, percentuali di servizio ed efficienza nelle palle break — ma anche le performance differenziate per lunghezza dello scambio, oltre alla qualità dei colpi suddivisa tra servizio, risposta, dritto, rovescio e indicatori di movimento. I Match Insights offriranno una lettura immediata dei temi tattici: quale giocatore ha passato più tempo “in attacco”, chi ha convertito più punti offensivi e chi ha vinto più scambi in difesa. Tutti questi dati, insieme ai video taggati, saranno disponibili per giocatori e coach tramite la piattaforma ATP Tennis IQ powered by PIF.