La mamma di Tsitsipas: “Stefanos tornerà in top 10, con me e suo padre può vincere uno Slam”

Julia Salnikova è stata una tennista professionista. Classe 1964, l’ex giocatrice russa si è spinta al massimo sino alla casella numero 194 del ranking mondiale, nel 1990 (ma era arrivata al primo posto nella classifica juniores qualche tempo prima). Otto anni dopo Salnikova ha dato alla luce il suo primo di quattro figli: Stefanos Tsitsipas. Insieme al marito Apostolos, Julia ha insegnato a Stef l’arte della racchetta, sino a portarlo a raggiungere anni dopo le vette di numero 3 al mondo e le finali Slam. Ma di questi tempi Stefanos non se la sta passando benissimo. Della sua condizione attuale e di altre tematiche Salnikova ne ha parlato in un’intervista a sports.ru. Di seguito proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

L’infortunio alla schiena

“Per quanto riguarda il suo ultimo anno, concluso in anticipo, ha avuto problemi alla schiena. È andato da un medico specializzato nel suo infortunio, che gli ha consigliato di prendersi una vacanza e di non continuare la stagione con il 250 di Atene, nonostante quel torneo fosse la sua massima priorità”.

“Ha vissuto e giocato con questo problema per molto tempo. Sospettiamo che alcune delle cause siano congenite. Il medico ci ha spiegato che presenta alcune peculiarità strutturali. Ho visto una confusione totale negli occhi di Stefanos. Una volta è entrato nello studio di un medico che non era un chirurgo e ha detto: ‘Sono pronto per l’intervento’. Il medico stesso è rimasto un po’ sorpreso. Ha detto: ‘Aspetta, aspetta. Vediamo cosa possiamo fare”.

La rottura con Paula Badosa

“Se parliamo dell’ultimo anno, c’è stata la rottura con Paula Badosa. Anche quella non è stata facile. Quando io ero una tennista professionista, da giovane, pensavo che un uomo non dovesse reagire in modo così emotivo. Per qualche ragione, la pensavo così. Ma, a quanto pare, gli uomini sono forse ancora più sensibili in questo campo. Non vorrei entrare nei dettagli. La risposta più corretta sarebbe: il rapporto non è stato facile per lui. È stata sicuramente una relazione interessante. Non una relazione ordinaria, noiosa e quotidiana, perché era a distanza”.

Il rapporto tra Stefanos e Apostolos

“Sarò schietta. Nessun allenatore avrebbe potuto lavorare con Stefanos perché il modo in cui lui e suo padre lavoravano insieme era, se non unico, molto particolare. Solo grazie alla loro comune comprensione del gioco Stefanos poteva ottenere risultati. Credetemi, tutti i coach che hanno lavorato con Stefanos da soli non sono riusciti a produrre risultati. Mark Philippoussis ha ottenuto i risultati migliori, ma solo quando lui e Apostolos hanno lavorato insieme”.

“[Stefanos e Apostolos] Sono giunti a un accordo. La pausa ha giovato a entrambi. Pur rispettando il lavoro di Apostolos e pur essendo nel mio interesse che continuassero a collaborare senza separarsi, sapevo che una pausa li avrebbe aiutati a rinnovarsi e a trovare un nuovo approccio. E così è stato. Apostolos ha capito molto e ha cambiato atteggiamento. Stefanos è maturato ed è diventato più assertivo nelle sue posizioni e nella sua comunicazione”.

“Stefanos è un essere umano. Quando si era trovato per l’ennesima volta in una situazione imbarazzante ed emotivamente difficile con il suo allenatore e suo padre, ha avuto uno sfogo. Un vero momento adolescenziale. Non ce la faceva più. Forse si rendeva conto che era sbagliato, ma stava vivendo una reazione adolescenziale, inconscia e completamente incontrollabile. Anche se all’epoca aveva 25 anni, in alcuni aspetti della sua vita si sentiva ancora un adolescente, non un adulto”.

I limiti del suo tennis

“Lo stile di tennis di Stefanos non si basa sullo spingersi al limite. Ed è esattamente ciò che qualsiasi allenatore suggerirebbe. La sua routine in campo è più sofisticata. Richiede un allenamento più delicato, ma più efficace. Apostolos era famoso per non finire mai un allenamento senza perfezionare qualche aspetto del gioco di nostro figlio. Poi Stefanos ha accumulato un certo carico, mentale ed emotivo, ed è diventato difficile per lui mantenere questo particolare stile di tennis. Ma è proprio questo il punto del suo gioco”.

“Il servizio è l’unica cosa con cui tutti hanno avuto difficoltà e molti non sono riusciti a ottenere grandi risultati. Questa dinamica – l’incapacità di migliorare l’esecuzione tecnica del servizio – potrebbe essere collegata, incidentalmente, alla mancanza di conoscenza di Apostolos. Dopotutto, non è un giocatore professionista, ma un allenatore accademico; ha attraversato tutte le fasi dell’allenamento”.

“Ogni giocatore ha un limite. Un tempo sembrava che Stefanos fosse più promettente. Ma poi sono arrivati ​​giocatori come Sinner e Alcaraz. E contro di loro molti dei suoi punti deboli emergono. Guardate Zverev, è il numero 3 al mondo. Ma è davvero il terzo più forte? Merita quel posto? Il suo gioco a volte è così instabile che è semplicemente impossibile”.

Il breve periodo con Ivanisevic

“Non siamo riusciti a costruire un rapporto professionale con Goran Ivanisevic perché lui non ha mai avuto intenzione di costruirlo. La storia di Ivanisevic come allenatore inizia e finisce con un giocatore di nome Novak Djokovic. Si è perso completamente in lui. L’ho visto. Mi ha scioccato. Trattava Djokovic come una persona cara che aveva bisogno di un supporto a 360 gradi. Ivanisevic era pronto a fare qualsiasi cosa per Djokovic, pronto a soddisfare qualsiasi suo capriccio. Questo mi aveva conquistata. Ma si è rivelata un’illusione”.

“Osservando questa relazione, ho ingenuamente dato per scontato che potesse essere la stessa cosa con il giocatore successivo. Ma un amore simile capita una volta nella vita; nessuno può ripeterlo. L’idea di collaborare con lui è stata mia. Non ho solo dato un consiglio a Stefanos, ho insistito. E mi assumo la piena responsabilità di aver preso una scelta sbagliata”.

Unicità e interessi

“Sarebbe strano se tutti i giocatori fossero affezionati a Stefanos. Non voglio offendere nessuno, ma per loro è un po’ un estraneo. Il fatto è che Stefanos ha così tanti interessi al di fuori del tennis che non riesce a integrarsi completamente in questa comunità. Non lo stimola abbastanza”.

“Questo potrebbe essere il suo primo problema nello sport professionistico. Sapevo che sarebbe andata così, lo conosco fin dall’infanzia. E sapevo anche che ci sarebbe stato un problema di motivazione. Per avere la stessa motivazione di Sinner e Alcaraz devi lavorare e vivere per il tennis. Devi svegliarti e dire: ‘Ok, ieri ho fatto un paio di errori sulla destra, non ho accorciato i tempi un paio di volte. Ora ci lavorerò sopra’.

“Anche Stefanos fa queste cose. Ma nel frattempo chiamerà anche il suo amico, che non gioca affatto a tennis ma ha idee su come i droni e la tecnologia moderna potrebbero avere un impatto sul business del futuro. E ne discuteranno molto seriamente. [Non mi si fraintenda] Stefanos è un professionista. È un professionista in tutto ciò che riguarda il tennis. Il fatto è che ha qualcosa in più che la maggior parte dei giocatori non ha”.

Il futuro per tornare al top

“Cosa dovrebbe succedere nella sua vita per vincere uno Slam? Penso, prima di tutto, che dovrebbe continuare a lavorare con papà e con me. Questo lo aiuterà a tornare al suo posto. Che sia tra i primi tre o tra i primi cinque, solo il tempo potrà dirlo. Non ho assolutamente dubbi che tornerà tra i primi dieci. Credo che anche lui abbia questo pensiero in fondo. Succede a tutti i tennisti. Se qualcuno dice il contrario, semplicemente non ci credo”.