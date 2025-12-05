Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini tra i 5 personaggi più ricercati su Google nel 2025

Un anno altro se ne va e come di consueto arrivano i Google Trends, ovvero le ricerche in rete più comuni e diffuse in Italia in questo 2025. Questi rappresentano i topic dell’anno, i personaggi e le storie più interessanti di questa stagione. Come ci si poteva aspettare lo sport è largamente diffuso tra le ricerche degli utenti, ma c’è anche tanto spettacolo, a partire dalla musica.

Quello che è certo è che Il 2025 cementa l’amore per il tennis da parte degli italiani. Ma la vera notizia è che stavolta non c’entra Jannik Sinner. Infatti, tra i personaggi più cercati rispetto all’anno precedente non troviamo l’altoatesino, bensì Lorenzo Musetti, sul podio alle spalle dei cantanti Lucio Corsi (1°) e Olly (2°). Al quinto posto invece c’è Jasmine Paolini, la seconda donna in classifica alle spalle di Bianca Balti, co-conduttrice della kermesse sanremese. In tutto questo Jannik Sinner non occupa nessuno posto all’interno della graduatoria. Strano vero? Ma è presto spiegato il motivo.

La top 10 infatti non è stilata in base alle ricerche assolute di un nome sul Google, ma dall’aumento delle stesse rispetto all’anno precedente. Una sorta di crescita relativa, non assoluta. Alla luce di ciò, infatti, Musetti ha registrato un +48% di ricerche rispetto al 2024, passando da poco più di 5 a oltre 7 milioni e mezzo. Ma se guardiamo al quadro assoluti Sinner resta lontanissimo, con oltre 63 milioni di ricerche.

Per quanto riguarda Paolini, il 2024 era già stato un anno pieno di soddisfazioni grazie alle finali raggiunte in singolare al Roland Garros e a Wimbledon, oltre alla medaglia d’oro conquistata in doppio alle Olimpiadi di Parigi con Sara Errani. Ma nel 2025 è arrivato il doppio trionfo agli Internazionali di Roma, sia in singolare che in doppio con la sodale Errani (arrivando a vincere in coppia anche il Roland Garros). Risultati che hanno proiettato la toscana quinta in classfica tra i personaggi più cliccati rispetto al 2025, davanti a Marcella Bella, Serena Brancale, Cecilia Sala, Achille Lauro e Brunori Sas.