Personaggi

Mboko ricevuta dal Primo Ministro canadese

Riconoscimento formale alla canadese Victoria Mboko per la vittoria al Canadian Open di Montreal

Di Vanni Gibertini
Victoria Mboko (destra) e il Primo Ministro canadese Mark Carney (foto Instagram @tenniscanada)

Giornata memorabile per la tennista canadese Victoria Mboko, vincitrice lo scorso agosto del WTA 1000 Omnium Banque Nationale di Montreal, il suo primo torneo del circuito maggiore in carriera. La 19enne dell’Ontario è stata ricevuta al Parlamento canadese di Ottawa nientemeno che dal Primo Ministro Mark Carney.

Mboko è stata invitata nella capitale insieme alla sua famiglia in riconoscimento all’impresa compiuta quest’estate nel torneo di casa, e ha ringraziato il Primo Ministro Carney regalandogli la racchetta con la quale si è aggiudicata la finale contro Naomi Osaka.

Mboko aveva concluso la stagione 2024 al 350° posto della classifica WTA, ma all’inizio di quest’anno si era segnalata vincendo quattro tornei ITF consecutivi senza perdere un set. Il successo a Montreal e quello nell’ultima settimana della stagione a Hong Kong le hanno permesso di scalare la classifica chiudendo il 2025 al 18° posto, garantendole così una testa di serie all’Australian Open e in tutti i tornei più importanti di inizio 2026.

