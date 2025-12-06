SuperTennis Awards: Sinner e Paolini i migliori, per Cobolli “impresa dell’anno”

Il lutto per la scomparsa del più grande monumento del tennis italiano ha imposto il rinvio a data da destinarsi della consueta cerimonia di premiazione di fine anno che Super Tennis organizza per assegnare i propri Oscar stagionali.

Un atto che giustamente la tv federale definisce doveroso per rispettare a pieno la memoria dell’immenso Nicola Pietrangeli. In attesa di conoscere l’effettiva data in sui si svolgerà la serata di gala, sono stati annunciati tutti i vincitori delle diverse categorie premiate dai SuperTennis Awards per il 2025.

Miglior Giocatore: Jannik Sinner

Motivazione: “Senza Parole“

Miglior Giocatrice: Jasmine Paolini

Motivazione: “Senza Parole“.

‘Giocatore più migliorato’: Lorenzo Musetti

Motivazione: “Finalista a Montecarlo, semifinalista a Madrid, Roma e Parigi, è riuscito ad approdare fra i Top 10 della classifica ATP a dispetto degli infortuni, dando straordinaria sostanza al suo tennis artistico e incantando gli appassionati“.

Impresa dell’Anno: Flavio Cobolli

Motivazione: “Con le due partite strappacuore di Bologna ha fermato l’Italia, bloccando persino un’istituzione nazionale come il TG1 e fornendo ai suoi coetanei un esempio di coraggio e dedizione“.

Miglior Coach: Stefano Cobolli

Motivazione: “La definitiva consacrazione ai massimi livelli mondiali di suo figlio Flavio certifica le grandi qualità tecniche e umane di cui è dotato. Un coach fuori dall’ordinario“.

Cuor di Leone: Matteo Berrettini

Motivazione: “Veterano di mille battaglie, ha allungato la striscia di imbattibilità personale in Coppa Davis guidando con i suoi ruggiti l’Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva“.

Cuor di Leonessa: Sara Errani

Motivazione: “Gli anni passano, la tempra non diminuisce. Ancora una volta è stata insostituibile partner-guida per l’amica Jasmine, e non solo in doppio ma anche dalla tribuna“.

Ammazzasette: Elisabetta Cocciaretto

Motivazione: “Mettendo al tappeto, da sfavorita, cinesi e americane ha messo il suo formidabile sigillo sulla conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva da parte dell’Italia“.

Miglior Next Gen: Jacopo Vasamì

Motivazione: “Ha cominciato a frequentare il mondo del Grande Tennis e ha già spaventato tutti con la qualità del servizio e del suo gioco brillante. Vincitore nel Trofeo Bonfiglio“.

Miglior Torneo: Final Eight di Coppa Davis

Motivazione: “Evento organizzato dalla Fitp in modo impeccabile, capace di soddisfare le esigenze delle otto squadre finaliste con spazi ampi e ben progettati. Ha accolto a Bologna centinaia di ospiti di aziende e di delegazioni straniere nell’area Hospitality “Club 1900” e ha meravigliato gli oltre 60 mila spettatori con momenti di sofisticato intrattenimento e grande tennis“.