Berrettini si gode la fiamma olimpica: “C’era mia mamma che mi guardava correre, è stato bellissimo”

Momento speciale nella sua Roma per Matteo Berrettini, che ha percorso un tratto della staffetta della fiamma olimpica sotto lo sguardo emozionato di mamma Claudia. L’azzurro non ha nascosto le sensazioni forti vissute durante la corsa: “Sono emozionatissimo. Non so bene cosa sia successo, è ancora troppo fresca la cosa. C’era mia mamma che mi guardava correre con la fiamma, è stato bellissimo”.

Berrettini ha sottolineato quanto questo riconoscimento rappresenti per lui, legandolo alla sua storia sportiva e ai risultati ottenuti negli ultimi anni. “È un traguardo che arriva per i successi raggiunti, ho sempre guardato le Olimpiadi e rappresentare il mio Paese in questo modo è il massimo. Non so bene a cosa paragonarlo, ma sono molto fiero”. Un ruolo simbolico che, nelle sue parole, racchiude l’essenza stessa dell’impegno atletico: “La fiaccola rappresenta tutto quello che c’è dietro allo sport, qualsiasi tipo di sport nel mondo. E’ un simbolo di inclusione. Insomma, tutto quello che lo sport rapparesenta. Quindi sono super orgoglioso, di poterlo fare anche qui”.

Il tennista ha poi ampliato la riflessione sul valore formativo della sua disciplina e dello sport più in generale: “Lo sport è unione e sacrificio, vittorie e sconfitte, ma c’è tanto dietro. Io ho avuto la fortuna di praticare uno sport che mi ha insegnato tanto su di me e sul mondo. Mi dà ancora l’opportunità di viaggiare, di visitare culture diverse e questa è una cosa che non do per scontata. Secondo me è molto importante. Lo sport è allenamento, palestra, quello che si fa per arrivare, ma è anche condivisione, esperienze e culture diverse”. Ha concluso l’atleta azzurro.