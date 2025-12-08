Gauff diventa Global Ambassador di Mercedes-Benz

In questo ultimo scorcio di 2025 arriva una nuova prestigiosa collaborazione per la tennista americana Coco Gauff. Dopo essere già stata individuata come tennista più “commercializzabile” del 2025 dalla rivista specializzata SportsPro, e tra i Top 10 tra tutti gli sportivi al mondo, la tennista della Florida ha annunciato una nuova partnership con Mercedes- Benz, l’iconico marchio automobilistico tedesco che la vedrà come proprio Brand Ambassador globale.

“Coco Gauff è un talento atletico eccezionale: concentrata, tenace e senza paura di assumere un ruolo di leadership. Mentre Mercedes-Benz intraprende un nuovo entusiasmante capitolo nel tennis, il suo impatto sia dentro che fuori dal campo la rende un’ambasciatrice eccezionale. Siamo onorati di darle il benvenuto nella famiglia Mercedes-Benz e non vediamo l’ora di creare momenti significativi per i fan di tutto il mondo” ha detto Christina Schenck, Vicepresidente Digital & Communications and Investor Relations, Mercedes-Benz AG in una nota stampa.

“Per me il tennis è sempre stato qualcosa di più della semplice vittoria – ha replicato Gauff – è crescita, passione e determinazione. Ecco perché questa partnership con Mercedes-Benz è così speciale: condividiamo la stessa motivazione e la stessa convinzione nel superare i limiti“.

Un line-up di prestigio

Con questa nuova partnership, Gauff si aggiunge alla lista dei tennisti che hanno legato il proprio nome alla casa della freccia a tre punte, tra cui Roger Federer, Sloane Stephens e Li Na.

È un altro tassello di grande pregio che Coco Gauff riesce ad aggiungere al mosaico delle sue partnership dopo aver abbandonato il Team8 di Roger Federer e Tony Godsick ed essersi messa “in proprio” fondando la Coco Gauff Enterprises in collaborazione con la WME, holding che controlla anche la IMG. Tra gli altri sponsor della campionessa statunitense ci sono anche l’istituto di credito Chase Bank, Rolex, il produttore di apparecchi audio Bose, Microsoft, e anche qualche brand italiano come Ray-Ban e la pasta Barilla.