Serie A1 maschile: primo titolo per il CTD Massa Lombarda

È un piccolo comune di soli 11.000 abitanti a fare festa nell’ultimo atto della Serie A1 maschile 2025: il Circolo Tennis Dilettantistico Massa Lombarda si è infatti laureato per la prima volta Campione d’Italia. Il circolo ravennate ha conquistato il suo storico primo scudetto superando per 4 a 1 nella finale giocata al Circolo Stampa Sporting di Torino il Match Ball Firenze Country Club.

È festa grande quindi per il Presidente Errani, il Coach Moltalbini e tutti i ragazzi della squadra, un team dall’età media bassa (23 anni e mezzo per il quartetto sceso in campo in finale) guidati in campo dal più esperto del team, Giulio Zeppieri. Un incontro durato ben 7 ore e mezzo e che ha visto festeggiare il CTD Massa Lombarda dopo la vittoria nel doppio firmata da due giocatori del vivaio Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo. Un successo ancora più di valore se si pensa che lo scorso anno il circolo romagnolo aveva chiuso la fase a gironi con zero punti, facendo poi il miracolo ai play-out contro il TC Parioli. Riavvolgiamo il nastro e vediamo come si è svolta la giornata.

La finale si è aperta con due incontri disputati in contemporanea. Sul Campo Centrale, si sono affrontati i numeri 3 Lorenzo Rottoli (Massa Lombarda) e Lorenzo Schiahbasi (Match Ball Firenze), mentre sul Campo 1 è andata in scena la sfida tra i numeri 4, Jacopo Bilardo (Massa Lombarda) e Andrea Meduri (Match Ball Firenze).

Il primo punto del match è stato siglato da Bilardo, che in un’ora e ventiquattro minuti ha regolato Meduri con un netto 6-3, 6-1. Il portacolori di Massa Lombarda ha mantenuto il pieno controllo fin dall’inizio, piazzando il break decisivo nel settimo game del primo set e prendendo poi il largo con autorità.

Il Match Ball Firenze era determinato a vendere cara la pelle, e poco dopo, Lorenzo Sciahbasi ha riportato l’equilibrio nel punteggio vincendo in rimonta il combattuto match contro Rottoli con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Rottoli aveva iniziato meglio, portandosi in vantaggio di un set e un break e sembrando in pieno controllo. Tuttavia, il suo improvviso calo ha offerto a Sciahbasi l’opportunità di rientrare in gara: il fiorentino ha infilato cinque game consecutivi (dal 1-3) conquistando il secondo set. La stessa dinamica si è ripetuta nel terzo parziale: pur partendo meglio, Rottoli si è fatto rimontare dal 0-2, consentendo a Sciahbasi di vincere quattro game di fila per procurarsi il vantaggio che ha mantenuto fino alla fine.

Il nuovo vantaggio per Massa Lombarda porta la firma di Francesco Forti. Il tennista romagnolo, il più anziano della squadra con i suoi 26 anni, ha superato Gianmarco Ferrari con un doppio 6-3 in un’ora e diciannove minuti, portando il parziale sul 2-1.

A sancire il 3-1 dopo i tre singolari ci ha pensato il numero 1 del team, Giulio Zeppieri, che ha festeggiato il suo compleanno con una vittoria decisiva. Il numero 154 ATP ha iniziato il match in maniera brillante, vincendo i primi 15 punti consecutivi contro lo spagnolo Pol Martin Tiffon (numero 385 del ranking e numero uno del circolo toscano). La superiorità di Zeppieri è stata evidente per larghi tratti, nonostante alcuni brevi passaggi a vuoto che non hanno mai messo in discussione l’esito della sfida, chiusa per 6-3, 7-6(4) dopo un’ora e tredici minuti di gioco.

Forte del vantaggio di 3-1, Massa Lombarda sapeva che era sufficiente vincere solo uno dei due doppi per chiudere la contesa. La pratica è stata archiviata immediatamente dalla coppia del vivaio formata da Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo, che ha superato Ferrari/Schiahbasi in un doppio estremamente equilibrato, deciso solo al match tie-break. Nonostante la coppia del Match Ball Firenze si fosse aggiudicata con scioltezza il primo set per 6-2, la coppia romagnola non ha mai mollato. Nel secondo parziale, il duo di Massa Lombarda è partito forte, sciupando un vantaggio di 4-1, ma ottenendo un nuovo break nel decimo game per chiudere il set e rimandare tutto al tie-break decisivo.

Nel match tie-break, il rammarico è stato grande per i toscani: pur essendo stati quasi sempre in vantaggio (fino al 7-5), hanno subito la prepotente rimonta di Rottoli/Bilardo, che hanno infilato gli ultimi cinque punti consecutivi vincendo per 10-7 e fissando il risultato finale sul 4-1.

CTD MASSA LOMBARDA – MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB 4-1

Jacopo Bilardo (CTD Massa Lombarda) b. Andrea Meduri (Match Ball Firenze) 6-3 6-1

Lorenzo Sciahbasi (Match Ball Firenze) b. Lorenzo Rottoli (CTD Massa Lombarda) 4-6 6-3 6-4

Francesco Forti (CTD Massa Lombarda) b. Gianmarco Ferrari (Match Ball Firenze) 6-3 6-3

Giulio Zeppieri (CTD Massa Lombarda) b. Pol Martin Tiffon (Match Ball Firenze) 6-3 7-6(4)

Rottoli/Bilardo (CTD Massa Lombarda) b. Ferrari/Sciahbasi (Match Ball Firenze) 2-6 6-4 10-7