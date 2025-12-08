Victoria Mboko nominata giocatrice dell’anno dall’ITF

Circa un anno fa, la giovanissima canadese Viktoria Mboko militava attorno alla trecentesima posizione, ma il suo era già un profilo attenzionato dai media, che nel 2025 hanno assistito ad una crescita esponenziale (e quasi inattesa) della 19enne di Charlotte, protagonista di una meravigliosa favola in quel di Montreal, dove ha conquistato il primo ‘1000’ della carriera dinanzi alla sua gente.

La sua formidabile scalata sino alla 18a posizione del ranking WTA, con due titoli conquistati in stagione, ha consentito a Mboko di guadagnare il premio assegnato dall’ITF come prima giocatrice della Classe 2025. La giuria d’élite composta da Ashley Keber, Julia Boyadjieva, Mark Woodforde, Mary Pierce e Nao Kawatei ha scelto la giovanissima canadese come prima tennista dell’anno, e assegnerà il prestigioso premio che celebra i giocatori che hanno avuto un anno di successo nell’ITF World Tennis Tour ad altri 4 atleti del circuito. Non a caso, negli anni passati hanno vinto il premio tennisti del calibro Jakub Mensik, Mirra Andreeva, Learner Tien e Iva Jovic, giovani già affermati e dal futuro radiante. Oltre a Victoria Mboko, nel corso della settimana saranno rivelati i nomi degli altri 4 giocatori che faranno parte della Classe 2025.

Annata fantastica

La canadese classe 2006 ha così commentato il ricevimento del premio: “Sono molto felice di essere stata inserita nella Class of 2025 dell’ITF – ha detto – Significa davvero molto per me e sono davvero grata di aver ricevuto questo riconoscimento. È stato un anno fantastico. Ho iniziato l’anno giocando molti tornei, soprattutto in Europa e nei Caraibi, e ho acquisito slancio e fiducia che mi hanno aiutato durante tutto l’anno quando ho giocato più tornei WTA. Penso che iniziare così mi abbia permesso di giocare molte partite e di affrontare avversarie difficili, preparandomi fisicamente e mentalmente per il WTA Tour. Sono davvero grata per tutto quello che ho vissuto

quest’anno, che mi ha aiutata a diventare una giocatrice migliore sotto tutti i punti di vista”.

Mentre il presidente dell’ITF, David Haggerty, ha dichiarato: “Congratulazioni alla classe del 2025, che ha vissuto una stagione sensazionale. I risultati ottenuti quest’anno da Victoria Mboko sono davvero notevoli: un’incredibile serie di vittorie nell’ITF World Tennis Tour, un titolo WTA 1000 in casa a Montreal e la rappresentanza del Canada con distinzione nella Billie Jean King Cup. L’ITF World Tennis Tour è la principale arteria che porta ai vertici di questo sport e una parte fondamentale dello sviluppo dei migliori talenti del nostro sport. È stato gratificante vedere il Tour continuare a migliorare e ad espandersi quest’anno e non vediamo l’ora di condividere le storie di successo degli altri quattro membri della Classe del 2025 nei prossimi giorni”.