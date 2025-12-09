Australian Open: Sabalenka guida l’entry list. Esordio per Mboko, Eala e Tjen

Ufficializzata la Entry List dell’Australian Open 2026: 98 delle prime 100 giocatrici del ranking WTA saranno al via. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente n.1 e n.2 del mondo, hanno già in tasca le prime due teste di serie, mentre dietro di loro la lotta è ancora aperta: Cori Gauff e Amanda Anisimova cercano il terzo slot, mentre Elena Rybakina e Jessica Pegula si contendono un posto nella top-5 del seeding.

La campionessa in carica Madison Keys, oggi settima nel ranking, si prepara a un gennaio particolarmente delicato vista la grande quantità di punti da difendere. Jasmine Paolini e Mirra Andreeva, invece, restano in pieno inseguimento e potrebbero guadagnare terreno nelle ultime settimane utili, così come Ekaterina Alexandrova, attualmente decima. Le posizioni definitive, infatti, verranno definite solo dopo United Cup, Brisbane e Auckland, gli ultimi tre appuntamenti pre-Melbourne.

Fra le curiosità della lista spicca il ritorno tra le teste di serie di Naomi Osaka, provvisoriamente n.16. Sale anche Victoria Mboko, ora virtualmente al n.18 dopo il balzo clamoroso legato al titolo conquistato al Canadian Open: per la canadese sarà il debutto assoluto in quel di Melbourne. È possibile che rivedremo come testa di serie anche Emma Raducanu, che dovrebbe ripresentarsi fra le prime 32 per la prima volta dal 2022.

Il torneo segnerà un esordio importante anche per la filippina Alex Eala, finalmente nel tabellone principale dopo tre anni fermatasi al primo turno delle qualificazioni. A quota n.52, precede di un soffio l’indonesiana Janice Tjen, attesa al suo secondo Slam dopo l’esordio allo US Open edizione 2025.

In ingresso con il ranking protetto figurano Karolina Pliskova, Wang Yafan e la thailandese Mananchaya Sawangkaew, mentre l’ultima ammessa direttamente è la francese Leolia Jeanjean, attuale n.103. Sul fronte wild card, sono già stati assegnati tre inviti: all’australiana Emerson Jones, all’americana Elizabeth Mandlik e alla kazaka Zarina Diyas. Le restanti cinque verranno annunciate più avanti.