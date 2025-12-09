Esibizioni: Alcaraz vince la prima sfida con Fonseca. Sabalenka e Paul battono Osaka e Kyrgios

La serata di Miami ha regalato uno degli appuntamenti più attesi di questo dicembre: il confronto tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca, esibizione di lusso che ha riempito gli spalti del LoanDepot Park, abituale casa dei Miami Marlins, team di baseball della MLB statunitense, ma trasformato per una notte in un’arena da tennis dall’atmosfera suggestiva. Da una parte il numero 1 del mondo, dall’altra il talento brasiliano, nella prima sfida assoluta tra i due.

Alcaraz ha avuto la meglio al termine di una sfida piacevole e combattuta, chiusa 7-5 2-6 10-8 dopo una rimonta da 0-5 nel super tie-break. Ritmo alto, qualità negli scambi e pubblico molto partecipe hanno fatto il resto, complice anche la presenza di numerose stelle del calcio internazionale sugli spalti (da Ronaldo “Il Fenomeno” a Jordi Alba). La serata era stata aperta dal successo di Amanda Anisimova su Jessica Pegula con il punteggio finale di 6-2 7-5.

Paul piega Kyrgios: test utile per l’australiano

In quel di New York, invece, il Madison Square Garden ha fatto da cornice alla tradizionale Garden Cup, appuntamento annuale che richiama alcuni dei nomi più noti del circuito. Quest’anno, oltre ad Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, c’erano Nick Kyrgios e Tommy Paul, quest’ultimo scelto per prendere il posto di Ben Shelton, protagonista all’Atlanta Cup nei giorni precedenti.

Per Kyrgios, ancora impegnato a ritrovare continuità e ritmo partita, è stata un’occasione importante: l’australiano ha scelto un percorso di preparazione fatto più di esibizioni che di torneo ufficiali in vista dell’Australian Open, con in programma anche Battle of the Sexes (che lo vedrà di fronte alla sunnominata Sabalenka) e Kooyong Classic. Contro Paul ha vinto il primo set 6-4, per poi cedere 3-6 e 5-10 nel super tie-break. Una prova comunque incoraggiante, più equilibrata rispetto alla netta sconfitta subita contro Shelton ad Atlanta.

Sabalenka continua a dominare la scena: Osaka ancora sconfitta

Aryna Sabalenka sugli scudi. La bielorussa, reduce da una lunga pausa post-stagione, è apparsa tonica e di ottimo umore, più pronta di quanto ci si potesse aspettare dopo le vacanze. Al Garden ha avuto la meglio su Naomi Osaka, imponendosi 6-4 7-5 in un match caratterizzato da momenti di grande leggerezza, compreso l’ingresso in campo di un tifoso coinvolto in un punto “speciale” che ha divertito tutto il pubblico.

Come spesso accade nelle esibizioni, la chiusura è stata riservata al doppio misto, con la vittoria simbolica proprio del duo degli sconfitti nei singolari: Osaka e Kyrgios hanno battuto Sabalenka e Paul, salutando così il pubblico del Madison Square Garden in un’atmosfera distesa.