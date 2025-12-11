Lorenzo Musetti eletto atleta dell’anno dalla Gazzetta dello Sport

Dopo il successo di Jannik Sinner nel 2024, Lorenzo Musetti succede al brillante connazionale, ricevendo il premio di ‘Atleta dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2025. Un traguardo che testimonia il progresso del tennista di Carrara, entrato per la prima volta tra i top 10 durante questa stagione, raccogliendo risultati straordinari, anche a livello Slam. Il pass ottenuto per le Finals di Torino, poi, è la conclusione di un’annata da incorniciare, durante la quale Lorenzo è anche incappato in un infortunio che lo ha costretto a presentarsi in condizioni non ottimali a Wimbledon, dov’è uscito all’esordio contro il georgiano Basilashvili.

Lorenzo Musetti est élu ATHLÈTE DE L’ANNÉE 2025 par le média sportif de référence en Italie, la Gazzetta dello Sport. 🎉🇮🇹



Après avoir intégré le TOP 10 cette saison et participé au Masters de fin d’année, il succède à Jannik Sinner. pic.twitter.com/FDOzEbguHq — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 11, 2025

Nonostante le significative gesta sportive di Musetti, la sua elezione ad “Atleta dell’anno” ha fatto discutere non poco, in virtù degli svariati trofei (e che trofei) sollevati quest’anno dal numero 2 del mondo, Jannik Sinner, l’unico capace di domare il feroce Carlitos Alcaraz, col quale si è spartito equamente i quattro Slam della stagione tennistica. Parafrasando, i numeri non danno affatto ragione a Lorenzo Musetti, autore di un 2025 degno di nota, ma con zero titoli messi in bacheca, a fronte dei sei dell’altoatesino, vincitore di due Major e riconfermatosi “Maestro” alle ATP Finals di Torino.

Statistiche alle mano, il gap tra i due è alquanto netto, ma il premio ricevuto dal carrarino vuol forse celebrare più il definitivo “cambio di rotta” di Lorenzo – oramai rientrato nel ristretto club dei più forti al mondo -, che sino a qualche tempo faticava a trovare costanza nei risultati e ad esprimere appieno la sua dose sconfinata di talento.