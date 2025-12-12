Challenger Awards 2025: trionfano Bordeaux, Manama e c’è l’esordio storico di Bloomfield Hills

La stagione 2025 del circuito ATP Challenger si chiude con importanti riconoscimenti per cinque tornei che, nelle rispettive categorie, si sono distinti per qualità organizzativa, servizi offerti e partecipazione di giocatori di alto livello. Il premio più prestigioso, quello riservato agli eventi Challenger 175, va al BNP Paribas Primrose Bordeaux, che conferma la propria tradizione di appuntamento d’élite durante la seconda settimana del Masters 1000 di Roma. Un tabellone ricco — con tutti gli otto giocatori teste di serie nella Top 80 — e un’ospitalità impeccabile hanno convinto l’ATP a premiare l’evento francese.

A livello Challenger 125, è ancora Manama (Bahrein) a farsi notare. Il Bahrain Ministry of Interior Tennis Challenger si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo, segno della crescita continua del tennis nel Golfo. Guidato dalla vision del Ministro dell’Interno Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, il torneo ha saputo coniugare infrastrutture moderne, qualità dei servizi e un’organizzazione ormai rodata, attirando giocatori di livello e ottenendo il plauso dell’ATP.

Negli Stati Uniti, il Cranbrook Tennis Classic di Bloomfield Hills entra nella storia come primo evento americano a vincere un “ATP Challenger Tournament of the Year”, nella categoria 100. L’edizione 2025, culminata con il successo dell’estone Mark Lajal, ha registrato un’affluenza record e ha consolidato la reputazione del torneo come punto fermo dell’estate tennistica americana. Un risultato che premia l’impegno della comunità locale e degli organizzatori nel rendere il tennis professionistico accessibile e coinvolgente.

Il premio per il miglior Challenger 75 va invece alla Copa Internacional de Tenis di Curitiba, ulteriore conferma della crescita del tennis in Brasile. L’evento su terra battuta del Graciosa Country Club si è distinto per atmosfera, cura dei dettagli e capacità di attirare pubblico e giocatori. La vittoria finale del paraguiano Adolfo Daniel Vallejo ha coronato un’edizione particolarmente apprezzata sia dagli addetti ai lavori sia dall’ATP, che ha voluto sottolineare il lavoro del team guidato da Danilo Marcelino.

Completa il quadro il Bolivia Open di Santa Cruz de la Sierra, premiato come miglior Challenger 50 per il terzo anno consecutivo. Amato dai giocatori per l’accoglienza e la qualità delle strutture, il torneo boliviano continua a rappresentare un modello organizzativo per gli eventi sudamericani del circuito. Con il successo del 2025 firmato dall’argentino Alex Barrena, l’organizzazione guidata da Carolina Poehlmann e Diego Manrique dimostra ancora una volta di meritare un posto di rilievo nel panorama Challenger. Nel frattempo, il circuito celebra anche i debutti stagionali di Moldavia, Pakistan e Costa d’Avorio, che portano a 97 il numero totale di paesi che hanno ospitato un evento Challenger nella storia.