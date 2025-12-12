Cinque volti per il futuro, l’ITF svela la Class of 2025: Tjen, Tagger, Mboko, Mikrut e Bailly

L’International Tennis Federation (ITF) ha annunciato la Class of 2025, la selezione dei cinque talenti che più si sono messi in evidenza nell’arco della stagione all’interno del World Tennis Tour. L’ultima selezionata è l’indonesiana Janice Tjen, protagonista di un’ottima annata che l’ha vista affermarsi come una delle rivelazioni più sorprendenti del circuito. Insieme a lei entrano nella lista anche Gilles-Arnaud Bailly, Victoria Mboko, Luka Mikrut e Lilli Tagger, cinque profili che rappresentano il meglio della nuova generazione secondo la giuria congiunta di ITF, WTA e ATP.

Per Tjen il 2025 è stato un anno dirompente: ha messo insieme 27 vittorie consecutive tra maggio e giugno, vincendo cinque titoli ITF di fila, la striscia più lunga dell’intera stagione. Allo US Open ha riscritto la storia del tennis indonesiano qualificandosi al main draw – prima connazionale a farlo dal 2004 – superando la n. 24 Veronika Kudermetova prima di arrendersi a Emma Raducanu. La finale a San Paolo e il primo titolo WTA a Chennai hanno consolidato la sua scalata fino al n. 53 WTA.

Tra i nomi più sorprendenti della selezione c’è la classe 2008 Lilli Tagger, austriaca di Linz allenata da Francesca Schiavone dal 2023. La sua stagione è decollata con il trionfo al Roland Garros Junior, dominato con un netto 6-2 6-0 su Hannah Klugman. Da lì Tagger ha inanellato risultati di peso: oltre 600 posizioni scalate, best ranking al n. 152 e una finale storica al WTA 250 di Jiujiang, raggiunta senza perdere un set e che l’ha resa la prima 2008 capace di disputare una finale nel circuito maggiore.

Annata da ricordare anche per la canadese Victoria Mboko, protagonista di una progressione che l’ha portata dal n. 333 al n. 18 WTA. Dopo un inizio stagione travolgente con cinque titoli ITF nelle prime settimane dell’anno, ha conquistato la prima vittoria nel main draw WTA a Miami e debuttato con successo nella Billie Jean King Cup. Nei Major ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros dalle qualificazioni e il secondo turno a Wimbledon da lucky loser, prima dell’esplosione definitiva a Montreal, dove ha vinto il suo primo WTA 1000 superando quattro campionesse Slam, tra cui Naomi Osaka in finale.

In grande crescita anche il croato Luka Mikrut, 21 anni, protagonista di un 2025 in cui è passato dal n. 380 al n. 159 ATP, spinto da una continuità mai mostrata prima. Sul circuito ITF ha dominato tra marzo e aprile con quattro titoli consecutivi, tutti senza perdere un set, costruendo una serie di 22 vittorie di fila, la più lunga dell’anno. Parallelamente ha brillato anche nel circuito Challenger, vincendo a Como e Braga, raggiungendo la finale a Valencia e altre semifinali che hanno sancito la sua maturazione tecnica e mentale.

Completa la Class of 2025 il belga Gilles-Arnaud Bailly, che ha scalato oltre 600 posizioni fino al n. 201 ATP, grazie a una stagione di grande solidità. Sul World Tennis Tour ha conquistato cinque titoli (Monastir, Oegstgeest, Uriage, Meerbusch, Sintra), accompagnati da quattro finali e un impressionante bilancio di 60 vittorie. A livello Challenger ha raggiunto la sua prima finale ad Oporto e i quarti a Tampere, mentre nel circuito ATP ha ottenuto il primo successo a Bruxelles, confermando i progressi del già ex n. 1 junior e ITF World Champion 2022.