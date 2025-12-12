Personaggi

Nadal operato alla mano destra: “Pare che non potrò giocare l’Australian Open…”

Intervento chirurgico per Rafa Nadal per trattare una grave artrosi dell’articolazione trapezio-metacarpale

Di Francesco De Salvin
Rafa Nadal - Roland Garros 2024 (foto X @rolandgarros)

Rafael Nadal è stato operato giovedì al Centro Medico Teknon di Barcellona per una grave forma di artrosi all’articolazione trapezio-metacarpale della mano destra. L’intervento, effettuato dal dottor Alex Lluch sotto la supervisione del medico personale Angel Ruiz-Cotorro e del dottor Vilaro, ha previsto un’artroplastica mirata a ridurre il dolore che da tempo limitava la leggenda maiorchina.

Secondo quanto riferito dallo staff medico, l’operazione è andata come previsto e l’obiettivo ora è recuperare gradualmente la piena mobilità della zona interessata. Nadal inizierà nelle prossime settimane il percorso di riabilitazione, con tempi di recupero che verranno valutati in base all’evoluzione post-operatoria.

Rafa scherza nel post Instagram: “Pare che non potrò giocare l’Australian Open in gennaio”. Poi spiega: “Mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano per un problema che mi tormentava da molto tempo, ma spero di guarire presto”.

