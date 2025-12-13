Stakhovsky: “Djokovic ha più possibilità di Zverev di vincere uno Slam”

La seconda vittoria di Sinner all’Australian Open 2025 ha confermato quanto sia difficile per gli altri giocatori del circuito batterlo sulla sua superficie preferita. Nelle sue due corse al titolo in Australia Sinner ha lasciato dietro di sé due grandi sconfitti: Alexander Zverev, battuto agilmente in tre set nella finale del 2025, e Novak Djokovic, che nel 2024 per la prima volta in carriera ha perso una semifinale nello Slam australiano.

In vista dell’Australian Open del 2026, l’ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky ha dato a BTU la sua opinione in merito a chi, tra Zverev e Djokovic, avrebbe più possibilità di vincere uno Slam. Secondo Stakhovsky, Djokovic con la sua esperienza sarebbe più favorito di Zverev, nonostante la posizione nel ranking, l’età e le condizioni fisiche possano far pensare il contrario. Per Zverev si tratterebbe di vincere finalmente quello titolo che continua a sfuggirgli, lui che pochi anni fa, ai suoi inizi nel circuito, era considerato il potenziale erede dei Big 3. Per Djokovic significherebbe invece allungare la sua già mostruosa lista di record: con 25 Slam diventerebbe il tennista con più Slam di sempre, superando i 24 di Margaret Court. A 38 anni diventerebbe anche il più anziano ad aver mai vinto un Major, battendo il record di Ken Rosewall che vinse il suo ultimo titolo a 37 anni.

Per Stakhovsky, la longevità eccezionale di Djokovic e i mezzi da lui impiegati per conservarla potrebbero rivelarsi decisivi per permettergli di continuare a vincere anche nel 2026: “Parla chiaramente di come vede il suo corpo, di come si prende cura di sé stesso con la dieta, l’esercizio fisico, l’attenzione all’aspetto psicologico… questo gli dà una flessibilità invidiabile, anche a 38 anni. Si tratta di vedere se il suo corpo riuscirà a mantenere un simile livello. Djokovic ha sempre giocato in difesa. Dentro di sé pensa: ‘Al massimo commetterò due errori per partita. Se tu realizzi 40 vincenti, vinci tu; se realizzi 40 vincenti e 48 errori, ti batterò’”.

Nel 2026, vincere uno Slam significa inevitabilmente riuscire a battere almeno uno tra Sinner e Alcaraz. Una missione apparentemente impossibile per un giocatore di quasi quarant’anni che, per sua stessa ammissione, comincia a non avere più la resistenza di un tempo, necessaria ad avere la meglio nelle fasi finali di uno Slam. All’Australian Open 2025, Djokovic è riuscito a battere Alcaraz in un’incredibile partita nei quarti di finale, ma è stato poi costretto a ritirarsi in semifinale contro Zverev. Tuttavia, Stakhovsky sottolinea la capacità di adattamento di Djokovic e la sua capacità di imparare dalle sconfitte contro i due nuovi campioni: “È emersa una nuova generazione, diversa da quella a cui era abituato. Per due anni ha trovato la motivazione per continuare, adattandosi ai nuovi giocatori: se la salute e la motivazione glielo consentiranno, penso possa vincere un altro Slam. Ha tutte le possibilità del mondo per farcela, credo abbia più chance di uno Zverev, per dire. Quest’anno ha raggiunto 4 semifinali, penso possa vincere ovunque“. I giovani sono avvisati.

(di Silvia Frigeni)