Altro cambio di nazionalità in WTA: Polina Kudermetova giocherà per l’Uzbekistan

Continua a crescere il numero di giocatrici (ex) russe che cambiano nazionalità nel circuito WTA. Polina Kudermetova, attualmente numero 104 del ranking mondiale e sorella minore di Veronika Kudermetova (attualmente, numero 6 del mondo), risulterebbe ora affiliata all’Uzbekistan secondo quanto riportato dai siti ufficiali ITF e WTA.

Al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale né da parte della giocatrice né dalla Federazione tennistica uzbeka, ma l’aggiornamento della bandiera accanto al nome di Kudermetova lascia intendere che il cambio di rappresentanza sia già stato formalizzato a livello internazionale.

🫣 Looks like the trend of Russian players switching nationalities is going strong.



After Maria Timofeeva and Kamilla Rakhimova, Polina Kudermetova is now set to compete under the flag of Uzbekistan. pic.twitter.com/YXjtxmMBgk — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) December 14, 2025

Kudermetova è la quarta giocatrice a scegliere l’Uzbekistan nel corso del 2025, dopo Laima Vladson, Maria Timofeeva e Kamilla Rakhimova, confermando una tendenza che nelle ultime stagioni ha coinvolto diverse atlete del circuito femminile.