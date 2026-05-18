ATP Ginevra: Sonego battuto da un ottimo Butvilas, primo successo ATP per il lituano

[Q] E. Butvilas b. L. Sonego 6-3 6-1

Diventano cinque le sconfitte di fila per Lorenzo Sonego, che al primo turno del Gonet Geneva Open cede rapidamente al n. 253 Edas Butvilas, 6-3 6-1 in 77 minuti. Lorenzo Sonego è ancora alla ricerca di fiducia e match nelle gambe dopo l’infortunio al polso di inizio stagione che l’ha lasciato fuori dalle competizioni per quasi tre mesi, dal secondo turno dell’Australian Open fino al rientro a Barcellona. Il trentunenne torinese ha vinto con Martinez in Catalogna, perdendo però i successivi quattro incontri, Challenger compreso.

Ciò nulla toglie all’ottima prestazione di Butvilas, 14 vincenti di dritto a fronte di 5 gratuiti, che si è davvero goduto la serata a giudicare dal sorriso che non l’ha mai lasciato, neanche quando si avvicinava il traguardo. Un traguardo importante, che va oltre il semplice secondo turno in un torneo 250, perché questo era il suo esordio in un tabellone principale del Tour: Edas diventa così il terzo lituano a vincere un match ATP, dopo Berankis e Gaubas.

IL MATCH

Un primo set in cui Sonego ha ceduto due volte la battuta, in apertura e in chiusura, nonostante il 71% di prime in campo. Bassa la percentuale di trasformazione sulla seconda e soprattutto ognuno di quel due break è stato caratterizzato dagli errori di dritto e dal doppio fallo. Butvilas, dal canto suo, ha commesso appena cinque gratuiti e salvato le quattro chance offerte.

Nel secondo parziale non cambia molto: la fiducia continua a crescere nel ventunenne lituano, Sonego non trova le contromisure alla pressione dell’avversario, sempre rapido a girare attorno alla palla per colpire con il dritto. L’azzurro muove il punteggio al quarto gioco dopo averne persi cinque di fila. Edas tiene per il 4-1 con un punto divertente, soprattutto per lui. Ormai gioca su una nuvola, strappa ancora la battuta con un passantone bimane, e va a chiudere con il serve&volley. Al secondo turno lo aspetta il numero 2 del seeding Alexander Bublik.