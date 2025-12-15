Holger Rune, ingresso nel mondo degli affari: lanciata la propria marca di miele Manuka

Holger Rune è alla prese con una lunga fase di riabilitazione dopo la rottura del tendine di Achille occorsa a metà ottobre, durante la semifinale dell’ATP 500 di Stoccolma. Un off-season diversa dal solito quella del 22enne danese, che dovrà aspettare ancora qualche mese prima di poter calcare di nuovo un campo da tennis. “La fine della fase 2 si avvicina, sette settimane e mezzo dall’intervento chirurgico. Sto lentamente abbandonando il tutore ed è iniziato il passaggio a camminare con le scarpe con levatura. Camminare è super difficile, ma mi piace un po’ la sfida. Buon fine settimana a tutti”. Così lo stesso giocatore ha messo al corrente i fan circa i suoi progressi, attraverso un post sui suoi canali social .

Nel frattempo Rune ha deciso di cimentarsi nel mondo degli affari, più specificatamente nel settore della salute e del benessere fisico. Da qui è nata l’idea di lanciare il suo marchio personale, l’HVNR Health, una linea di prodotti pensati per migliorare le prestazioni sportive. Il primo di questi è una gamma di miele di manuka proveniente dalla Nuova Zelanda e utilizzato dagli atleti per favorire il recupero.

Il miele di manuka viene prodotto dal nettare dell’arbusto di manuka (mirto rosa), che cresce naturalmente in Australia e Nuova Zelanda, dove il miele viene realizzato. Questo miele speciale è già in commercio, ma ora Holger Rune intende entrare sul mercato con una propria versione. “Ho sperimentato come piccoli aggiustamenti nella vita quotidiana possano fare una grande differenza per l’energia e il benessere. Quando ho iniziato a usare il miele di manuka, ho notato una differenza evidente per quanto riguarda le malattie e il recupero. L’effetto era così chiaro che ho deciso di rendere questo tipo speciale di miele disponibile anche per altri”, ha affermato il danese in un comunicato stampa.

Nei prossimi tempi HVNR Health introdurrà “altri prodotti di qualità con particolare attenzione a salute, energia e recupero”, come si legge nel comunicato stampa. Questi prodotti si baseranno sulle abitudini di Rune, pensati da lui e utilizzati personalmente nella sua vita quotidiana di atleta professionista.