Next Gen ATP Finals, sorteggiati i gironi: Tien guida il Gruppo Blu, Blockx leader nel Gruppo Rosso

Sorteggiati i gironi delle Next Gen ATP Finals, in programma dal 17 al 21 dicembre sui campi indoor in cemento del “King Abdullah Sports City” di Jeddah, in Arabia Saudita. Otto i protagonisti al via del torneo riservato ai migliori Under 21 del circuito, pronti a contendersi il titolo in una delle vetrine più importanti del tennis emergente.

Nel “Gruppo Blu” spicca il nome di Learner Tien, numero uno del seeding, numero 28 ATP e finalista dell’edizione 2024. Lo statunitense dovrà vedersela con una forte (e talentuosa) componente iberica, rappresentata da Martin Landaluce e Rafael Jodar, entrambi alla loro prima esperienza alle Next Gen ATP Finals, oltre al norvegese Nicolai Budkov Kjaer, outsider da non sottovalutare per solidità e continuità.

Il “Gruppo Rosso“ è guidato invece dal belga Alexander Blockx, chiamato a confermare i progressi mostrati nel corso della stagione. Con lui il croato Dino Prizmic, l’americano Nishesh Basavareddy, di ritorno dopo la partecipazione dello scorso anno, e il tedesco Justin Engel: quest’ultimo, a soli 18 anni, è il più giovane della competizione e una delle curiosità più intriganti del torneo.