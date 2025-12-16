All’Australian Open wild card per Rakotomanga e Jacquet

Sulla scorta degli accordi di reciprocità tra le federazioni francese e australiana due tennisti d’oltralpe fruiranno di altrettante wild-card valide per l’accesso all’imminente nuova edizione dell’Australian Open. A beneficiarne per il singolare femminile sarà la ventenne Sarah Rakotomanga; la ventenne mancina, pur giocando pochissimi tornei, si è messa in luce dapprima all’esordio assoluto in aprile a Rouen quando, appena compresa tra le prime trecento posizioni del ranking WTA, raggiunse la semifinale dopo aver superato, tra le altre, la nostra Lucia Bronzetti; poi a San Paolo in settembre, quando vinse la finale con Jamice Tjen. Attualmente occupa il posto numero 119, suo best ranking.

Sarà la prima volta a Melbourne anche per Kyrian Jaquet, ventiquattrenne di Lione per il momento assiso sulla poltrona numero 138 della graduatoria ATP, a una sola distanza dal suo miglior piazzamento; il francese si è ben distinto a livello Challenger vincendo nella stagione appena conclusa in tre occasioni, a Chennai, New Delhi e Shenzhen, e nell’unica opportunità nel circuito maggiore, se si esclude una veloce apparizione al Roland Garros, a Metz ha saputo raggiungere i quarti di finale, dove ha poi ceduto in tre set al futuro finalista Cameron Norrie. Il primo Slam del 2026 comincerà il 18 gennaio per terminare con la finale maschile il primo giorno di febbraio.