Next Gen Atp Finals: Jodar si prende la scena, Tien sconfitto in cinque set

[7] R. Jodar b. [1] L. Tien 1-4 4-3(3) 1-4 4-2 4-3(4)

Esordio amaro per Learner Tien alle Next Gen ATP Finals di Jeddah. Il numero uno del seeding (nonché finalista della scorsa edizione del torneo), tra i principali favoriti per la vittoria finale della competizione che si disputa in terra araba, viene infatti sconfitto da un Rafael Jodar solido e coraggioso nella gara inaugurale del Gruppo Blu (la terza di giornata). Al termine di un incontro combattuto e ricco di ribaltamenti di fronte, lo spagnolo riesce a imporsi al quinto set, sfruttando al meglio il tie-break decisivo e approfittando di una prestazione non impeccabile dell’americano, apparso piuttosto lontano dal suo miglior livello. Si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top 100 per il 19enne spagnolo.

PRIMO SET – L’avvio del match è nel segno di Learner Tien, che entra in campo con grande determinazione e impone fin da subito il proprio ritmo. L’americano, numero 1 del seeding, appare solido al servizio e molto preciso da fondo campo, riuscendo a togliere tempo a Jodar con colpi profondi e ben lavorati. Lo spagnolo fatica a trovare continuità negli scambi e concede terreno. Il break arriva presto e indirizza il parziale, con Tien bravo a gestire il vantaggio senza concedere opportunità in risposta. Il set scorre via rapidamente e si chiude sul 4-1 in favore del californiano, che manda un primo segnale chiaro al Gruppo Blu.

SECONDO SET – Il copione iniziale del secondo parziale sembra ricalcare quello del primo: Tien continua a offrire buone percentuali con la battuta e mantiene il controllo degli scambi, mentre Jodar prova a restare aggrappato al match. Con il passare dei game, però, lo spagnolo alza progressivamente il livello, soprattutto in risposta, trovando maggiore profondità e aggressività. La svolta arriva nel quinto gioco, quando lo spagnolo riesce finalmente a strappare il servizio all’americano grazie a un ottimo turno in risposta. La reazione di Tien è immediata: il tennista statunitense, infatti, rimane lucido e controbreakka nel game successivo, ristabilendo la parità sul 3-3. Si arriva così al tie-break, fotografia perfetta dell’equilibrio del set. Jodar si dimostra molto efficace al servizio, mentre Tien commette qualche sbavatura di troppo, soprattutto con la battuta. Sul 6-3, lo spagnolo trova una risposta vincente che gli spalanca le porte del set: Tien non riesce a rientrare e Jodar chiude 7-3 il tie-break. Dopo 46 minuti complessivi di gioco, il match torna in perfetta parità sull’1-1.

TERZO SET – Nel terzo set è Jodar a partire con buone sensazioni al servizio, provando a dare continuità a quanto mostrato nel set precedente e affidandosi soprattutto al dritto per prendere l’iniziativa. Tien, dal canto suo, impiega qualche scambio per ritrovare pienamente ritmo e profondità, con i primi due game che scorrono senza particolari sussulti e il punteggio fissato sull’1-1. Con il passare dei minuti, però, l’americano comincia ad alzare progressivamente l’intensità. Migliora in risposta, accorcia gli scambi e riesce a togliere tempo a Jodar, costringendolo a giocare spesso in difesa. Il momento decisivo arriva nel quarto game, quando Tien sfrutta un passaggio a vuoto dello spagnolo e piazza il break che gli consente di portarsi sul 3-1. Avanti nel punteggio, il numero uno del seeding gestisce con grande lucidità il vantaggio, mantenendo alte le percentuali al servizio e senza concedere occasioni all’avversario. Il set scivola via rapidamente e si chiude sul 4-1 in favore di Tien, che torna così avanti nel punteggio complessivo dell’incontro.

QUARTO SET – Quando l’inerzia sembra nuovamente pendere dalla parte di Tien, è Jodar a trovare le energie per ribaltare ancora una volta il canovaccio dell’incontro. Lo spagnolo parte con grande aggressività, soprattutto in risposta, e mette subito pressione al servizio dell’americano. Il break arriva nelle fasi iniziali del parziale e consente allo spagnolo di prendere fiducia, mentre Tien appare meno incisivo rispetto ai set precedenti. Il finalista della scorsa edizione prova a rientrare in partita, ma Jodar è bravo a tenere alto il livello, servendo con continuità e comandando gli scambi con il dritto. L’atleta nativo di Madrid gestisce con personalità il vantaggio, senza concedere occasioni di controbreak, e approfitta di qualche imprecisione di troppo dell’americano nei momenti chiave. Il parziale scorre via rapidamente e si chiude sul 4-2 in favore dello spagnolo, che sorprende Tien e allunga il match fino al quinto e decisivo set.

QUINTO SET – Nel parziale conclusivo è Tien a partire con maggiore continuità, facendo leva su un buon rendimento al servizio per tenere il controllo dei primi game. L’americano riesce a proteggere i propri turni di battuta e prova a mettere pressione in risposta, ma Jodar non si lascia intimorire e resta pienamente agganciato al punteggio. Il set scorre via senza break e, alla fine del sesto gioco, il tabellone segna 3-3, mandando i due protagonisti al tie-break decisivo. Nel momento più delicato dell’incontro è lo spagnolo a dimostrarsi più freddo: Jodar serve con maggiore precisione, gioca con coraggio nei punti importanti e approfitta di qualche incertezza di troppo di Tien, che fatica a incidere come nei momenti migliori. Il tie-break si chiude sul 7-4 in favore dello spagnolo, che completa così una vittoria a sorpresa per 4-3(4). Un successo pesante per il buon Rafael, che si prende la scena nel Gruppo Blu superando il giocatore più atteso del torneo e lanciando un segnale forte in vista delle prossime sfide.