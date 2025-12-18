Il tridente che non ti aspetti: Sinner incontra Del Piero e Pato a Dubai

Un incontro da copertina tra campioni di epoche e sport diversi. Jannik Sinner, Alessandro Del Piero e Alexandre Pato si sono ritrovati insieme, con il brasiliano che ha condiviso lo scatto su Instagram scherzando con l’ex capitano bianconero: “Preparati, perché io e Jannik ci siamo messi d’accordo per batterti…”. Battute a parte, se sul campo da tennis il confronto sarebbe a senso unico, il numero due del ranking mondiale ha già dimostrato di cavarsela più che bene anche con il pallone.

Sinner si trova in quel di Dubai, dove sta portando avanti la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Il suo 2026 prenderà ufficialmente il via il 10 gennaio a Seul, con una prima esibizione contro Carlos Alcaraz, seguita da un secondo test di lusso, il 16 gennaio, alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Felix Auger-Aliassime. Due appuntamenti utili per mettere minuti nelle gambe prima dell’Australian Open, il primo slam dell’anno, competizione in cui Jannik andrà a caccia del terzo titolo consecutivo.

Tra un allenamento e l’altro, però, non manca qualche momento di relax: nel suo soggiorno negli Emirati, infatti, c’è stato spazio anche per un fine settimana legato alla Formula 1 e a una partita di golf con il suo team. Dopo una sessione di lavoro con Luciano Darderi, Sinner ha poi assistito alla finale di Coppa Intercontinentale, vinta dal PSG ai rigori contro il Flamengo, disputata allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar.

E proprio sugli spalti dell’impianto qatariota è avvenuto l’incontro con Del Piero e Pato, in una tribuna ricca di volti noti. Insomma, un incrocio di storie e di campioni, mentre Sinner continua a costruire il suo percorso verso il primo Slam dell’anno.