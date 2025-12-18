Next Gen ATP Finals: Blockx supera Basavareddy in tre set e vola in semifinale

[2] A. Blockx b. [6] N. Basavareddy 4-3(2) 4-3(8) 4-1

Nella seconda giornata del Red Group delle Next Gen ATP Finals, Alexander Blockx centra la seconda vittoria consecutiva nel girone (dopo quella conseguita in quattro set sul tedesco Justin Engel), confermando grande solidità e, grazie a questo successo, assicurandosi un posto in semifinale. Il belga, infatti, supera l’americano Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-3(2) 4-3(8) 4-1, al termine di un match equilibrato soprattutto nei primi due parziali e indirizzato definitivamente da un terzo set giocato in pieno controllo.

PRIMO SET – L’avvio è subito vivace, con Basavareddy che si fa trovare subito pronto in risposta nel primo quindici dell’incontro. Blockx, però, fa valere un servizio incisivo e si prende il game inaugurale. L’americano risponde tenendo con solidità il proprio turno di battuta, ma nel quarto gioco arriva il primo vero snodo del set: il belga alza il livello in risposta e trova il break che lo manda avanti 3-1. La reazione di Basavareddy è immediata, con il controbreak nel game successivo grazie a una risposta profonda e ben angolata. Il set scivola così al tie-break, dove Blockx si dimostra più ordinato e continuo al servizio, approfittando di qualche sbavatura di troppo dello statunitense e chiudendo il parziale per 4-3(2).

SECONDO SET – Basavareddy riparte con buona solidità al servizio, mentre Blockx continua a fare del proprio turno di battuta un punto di forza. Gli scambi non sono lunghissimi, ma quando si entra nel palleggio prolungato è l’americano di Newport Beach a trovare spesso la soluzione vincente, soprattutto con il dritto. Dopo sei giochi il punteggio è in perfetta parità sul 3-3 e, ancora una volta, si arriva al tie-break. Qui si alternano errori e giocate di qualità da entrambe le parti, ma nei punti decisivi emerge nuovamente la freddezza di Blockx, che porta a casa anche il secondo parziale con il punteggio di 4-3(8) a proprio favore.

TERZO SET – L’inerzia è ormai tutta dalla parte del numero 2 del seeding. Blockx parte forte, strappa subito il servizio a Basavareddy e consolida il vantaggio con turni di battuta solidi e ben gestiti. Nel set decisivo il belga riesce anche a variare maggiormente il proprio gioco, trovando soluzioni tecniche che ampliano il suo repertorio e mettono in difficoltà l’americano. Il parziale scivola via senza scossoni e Blockx chiude per 4-1, firmando un successo importante che lo lancia in testa al Gruppo Rosso e in semifinale.